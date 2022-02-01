Суд разрешил брошенным детям получать информацию о настоящих родителях

Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил усыновленным детям получать информацию о биологических родителях. Фактически имена настоящих пап и мам рассекречены.

Некая гражданка обратилась в суд с исковым заявлением к региональному комитету по делам записи актов гражданского состояния, попросив признать за ней право на получение сведений о ее рождении, в том числе данных о биологических родителях.

"В обоснование требований ссылалась на то, что ее усыновители умерли, в связи с чем их согласие на получение информации о рождении не может быть получено. Отказ в предоставлении сведений о биологических родителях, не являясь по своей сути противозаконным, нарушает ее право на получение информации о происхождении своих родителей, о своих предках, генетической истории семьи и выявление биологических связей, составляющих важную часть идентичности каждого человека", - рассказывают в пресс-службе Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

Третья инстанция подтвердила: требования женщины законны. Причем информация нужна не только для того, чтобы удовлетворить вполне понятное любопытство. Раскрытая тайна рождения позволит в том числе диагностировать какие-то наследственные заболевания.

Конечно, если ребенка усыновили, это не значит, что его когда-то бросили настоящие родители. Жизнь сложная и местами печальная штука, в ней бывает всякое. Возможно, настоящие папа и мама умерли. Какими бы хорошими и заботливыми ни были приемные родители, наверное, правильно, когда у выросшего ребенка возникает желание положить цветы на могилы своих настоящих папы и мамы.

"Конвенция ООН о правах ребенка гарантирует, что ребенок с момента рождения имеет право, насколько это возможно, знать родителей и право на их заботу, - рассказывает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Так, например, в деле 2003 г. "Одиевр против Франции" ЕСПЧ указал, что право знать свое происхождение проистекает из широкого толкования понятия о частной жизни".

Информация о биологических родителях позволит в том числе узнать о наследственных болезнях

Кстати, на это же решение ЕСПЧ сослался и Третий кассационный суд.

"С другой стороны, должны признаваться личные интересы женщины, отказавшейся от ребенка, - продолжает юрист. - Из этого следует, что государства должны обладать свободой усмотрения при определении мер, необходимых для обеспечения права на неприкосновенность частной жизни. Эту же позицию он развил в деле 2012 г. "Годелли против Италии" - национальное законодательство должно стремиться к установлению в данных вопросах равновесия между правами и интересами заинтересованных лиц по такого рода делам".

И эта правовая позиция также была учтена кассацией.

"Кроме получения информации через органы ЗАГСа и судебного оспаривания их отказов, также можно попробовать обратиться в органы опеки и попечительства - какие-то данные могут сохраниться в личном деле по месту усыновления либо по месту регистрации после усыновления. Также существуют большие сообщества взаимопомощи взрослых усыновленных, которые тоже могут помочь разыскать биологических родителей", - рассказывает Мария Спиридонова.