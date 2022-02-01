Т-90С и БМП-3 начали изучать в иракском военном училище

В бронетанковое училище иракской армии приняли группу офицеров, закончивших до этого военный колледж. 107 человек с января по октябрь текущего года будут изучать находящуюся в войсках боевую технику, в частности танки Т-90С и боевые машины пехоты БМП-3М.

Эта техника российского производства считается самой современной из всех сухопутных образцов, имеющихся в вооруженных силах государства.

Также им предстоит освоить американские основные боевые танки М1А1М Abrams и гусеничные бронетранспортеры М113.

Предполагается, что будущие командиры благодаря интенсивному теоретическому и практическому курсу по окончании училища смогут в совершенстве знать все тактико-технические характеристики, особенности эксплуатации вверенной материальной части. Они получат навыки вождения в различных условиях, применения штатного вооружения, например управляемых ракет.

Для этого используют различные современные методы обучения. Известно, что иракские военные получили тренажеры, в том числе для освоения БМП-3.

"Девяностые" и "тройки" в настоящее время имеются в частях элитной девятой бронетанковой дивизии.

Кроме того, в других соединениях по-прежнему служат закупленные еще при режиме Саддама Хусейна китайские танки Type 69-II и приобретенные в Советском Союзе и странах бывшего Варшавского договора Т-55, а также полученные в разное время Т-72М и Т-72М1.

В механизированных частях состоят на вооружении боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, легко бронированные транспортеры советского и болгарского производства МТ-ЛБ. Из Украины через Польшу поступали бронетранспортеры БТР-80УП, получившие дополнительное бронирование. Планировалось пополнить парк колесной техникой БТР-4 производства Харьковского завода тяжелого машиностроения, однако, как оказалось, эти бэтээры страдают массой дефектов, в результате сделка была аннулирована, а значительная часть техники - возвращена Украине.