TACC запускает новостную ленту на китайском языке

1 февраля агентство ТАСС запускает новостную ленту на китайском языке TASS Chinese News Service.

Как заявили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС, планируется, что в сутки на ленту будет выходить не менее 90 сообщений, включая новости, комментарии, биографии и интервью. В будущем планируется также дополнить ленту обзором прессы и новостными сводками.

Среди основных тем, которые будут освещаться, - внешняя и внутренняя политика РФ, ситуация в странах СНГ, экономика, наука и космос, безопасность, общество, а также культура и спорт.

По словам гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, запуск новостной ленты на китайском языке является знаковым событием для агентства. "Наше взаимодействие активно развивается по всем направлениям, в том числе и в информационном пространстве", - заявил он.

Новостная лента будет выходить по будням с 07:00 до 21:00 по московскому времени. Ее выпуском займется специально сформированный отдел, в составе которого, помимо корреспондентов, работают переводчики.

Доступ к TASS Chinese News Service можно получить бесплатно в новостном терминале агентства.