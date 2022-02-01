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"Такое я не прощаю": Анастасию Волочкову бросил новый возлюбленный

Новости
    01.02.2022, 11:37
Текст:   Козьма Лоханкин

Балерину и эксцентричную светскую львицу Анастасию Волочкову бросил очередной возлюбленный. Об этом она сама рассказала в своём Instagram.

При этом женщина, находящаяся в состоянии "разочарования и отчаяния", отметила, что, как оказалось, ему, "кроме пиара, ничего было и не нужно". Однако вслед за этим следует большой текст, из которого неожиданно следует, что несчастная всё ещё любит бывшего спутника, с которым она провела невероятное время на Мальдивах, и намерена поддерживать с ним дружеские отношения. "Нашу духовную верность и преданность друг другу никто не сможет разрушить! Потому что это навсегда!" - утверждает Волочкова.

Между тем сам виновник личной трагедии балерины, банщик Сергей, прокомментировал ситуацию весьма жёстко, пояснив причины своего решения: "Человек совершил такие поступки, за которые я не прощаю. Поэтому вчера написал, что мы расстаемся. Сегодня увидел, что она изображает из себя жертву", - приводит его слова "Газета.ру".

"После таких поступков либо извиняются, либо молчат", - сурово подытожил Сергей.

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