Театр на большом экране в кино: что и где смотреть в феврале в Минске

В рамках международного проекта TheatreHD минские зрители на экранах столичных кинотеатров в феврале увидят документальный фильм Фила Грабски "Рембрандт". Фильм тщательно исследует ключевые картины голландского мастера и рисует характер живого человека, скрывавшегося за легендарным именем.

Вслед за Рембрантом зрители смогут посмотреть балет "Ромео и Джульетта" в постановке Рудольфа Нуреева. Рудольф Нуреев родился под Иркутском, был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, руководил балетной труппой Парижской оперы в 1983-1989 годах.

Затем можно будет увидеть шедевральную постановку "Орфей и Эвридика", в которой знаменитый балетмейстер Джон Ноймайер дебютировал как оперный режиссер. Он поставил спектакль о хореографе Орфее, сходящем в ад за прима-балериной Эвридикой. Партию Орфея исполнил знаменитый российский тенор Дмитрий Корчак. Дмитрий родился в городе Электросталь, принимал участие в различных творческих проектах камерного оркестра "Виртуозы Москвы", гастролируя с ним по всему миру. В 1986 году, в возрасте семи лет, Корчак поступил в Московское хоровое училище имени А. Свешникова. Окончив его с отличием, поступил в 1997 году в Академию хорового искусства. Там проходил обучение одновременно на двух отделениях: вокального искусства (класс доцента Д.Вдовина) и хорового дирижирования (класс профессора В.Попова). В 2000-2001 годах совершенствовал свое вокальное мастерство на мастер-классах, проводимых в Москве педагогами из театров "Метрополитен-опера", Хьюстонской оперы и "Ла Скала". С 2003 по 2007 год работал в Московском театре "Новая Опера". Сотрудничал с Российским национальным Большим симфоническим оркестром под управлением лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства Владимиром Федосеевым.

9 февраля в Минске покажут документальный фильм "Леонардо. Вся история". Съемки фильма проходили в Италии, Франции, США, Великобритании, Польше и России. В объективе режиссера Фила Грабски - "Мона Лиза", "Тайная вечеря", "Дама с горностаем" и еще более десяти картин Леонардо, все его живописное наследие.

Затем зрители Минска увидят популярнейший документальный фильм "Сальвадор Дали: в поисках бессмертия" - настоящее путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы. В этот же день покажут балет Джорджа Баланчина "Драгоценности". Три действия спектакля - "Изумруды", "Рубины" и "Бриллианты" - посвящены трем великим балетным школам, оказавшим влияние на становление Баланчина как танцовщика и хореографа. В Мариинском театре балет давно стал визитной карточкой этого хореографа, а в мире - визитной карточкой самого Мариинского театра. Что неудивительно: ведь кульминацией балета становится близкая нашим артистам тема русской классической школы, из недр которой вышел Баланчин, величайший хореограф XX века.

Джордж Баланчин, он же Георгий Мелитонович Баланчивадзе, родился в Петербурге, учился в знаменитом театральном училище (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой), работал в Мариинском театре - и только в 1924 году уехал за границу, где сперва были "Русские балеты" Дягилева, а потом - tabula rasa "безбалетной" тогда Америки. Гражданин мира, он легко входил в новые культурные пространства, но школу свою чрезвычайно ценил, и именно сплав этой классической школы со свободным и модернистским мышлением лег в основу его творчества. "Драгоценности" - одна из точек пересечения его наследия с русской школой.

14 февраля приглашают всех на прямую трансляцию изысканного балета Кеннета Макмиллана "Ромео и Джульетта". В постановке лондонского Королевского театра шумный рынок в Вероне мгновенно превращается в арену для поединка, а вражда между семьями навлекает трагедию на дома Монтекки и Капулетти.

23 февраля покажут лондонскую "Тоску" с солисткой Мариинки Еленой Стихиной в заглавной партии. Динамичная постановка Джонатана Кента восхитительно воссоздаёт опасную атмосферу Рима 1800 года.