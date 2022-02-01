Телеканал "Спас" стал самым популярным православным ресурсом в YouTube

Самым популярным православным ресурсом стал телеканал "Спас", число подписчиков которого в видеосервисе YouTube достигло 1 миллион человек. Об этом сообщил синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

YouTube подтвердил ТАСС информацию о достигнутой планке в 1 миллион подписчиков.

"YouTube-канал телеканала "Спас" стал самым популярным православным ресурсом в мировом интернете", - отмечается в сообщении.

В мировом рейтинге религиозных каналов у него по количеству подписчиков пятое место, а в рейтинге мировых христианских каналов он лидер, подчеркивается в сообщении.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя эту новость, отметил то, что телеканал "Спас" старается нести в мир добро, веру в Бога и надежду на лучшее, притом, что медиапространство сегодня перенасыщено негативом.

"Мы рады, что YouTube является платформой, где каждый может найти свою аудиторию в России и за ее пределами и обратиться к ней. Теперь, по правилам, канал может получить Золотую кнопку YouTube", - сказали в пресс-службе YouTube.

По информации синодального отдела, за все время существования канала общее число просмотров там достигло 276 миллионов. Около 2 миллионов пользователей в месяц регулярно заходят на страницу "Спаса" в YouTube, чтобы посмотреть те или иные программы. 55 процентов подписчиков "Спаса" из России, 17 - из Украины, 6 - из Беларуси, 2 - из Германии.