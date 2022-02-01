У бывшего руководства украинского "Нафтогаза" проходят обыски

Госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у бывшего руководства "Нафтогаз Украины", в офисе "Укртрансгаза" и у руководителей частных предприятий, сообщает ТАСС.

Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен (76 млн долларов). В частности, обыски проходят дома у бывшего главы компании "Нафтогаз" Андрея Коболева. Коболев возглавлял компанию с весны 2014 года по апрель 2021 года, получая на этом посту многомиллионные премии.