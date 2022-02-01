Украина приступила к реверсу газа из Венгрии

Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии, передает ТАСС заявление генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергея Макогона.

По словам руководителя ОГТСУ, венгерское направление стало "вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину". "Ранее газотранспортная система могла работать только в направлении с Украины в Венгрию, - отметил Макогон. - Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях". Кроме того, открытие нового направления также "позволяет организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии".

После того, как Киев в 2015 году перестал напрямую закупать российский газ, Украина осуществляет виртуальный реверс голубого топлива из Европы. Формально страна покупает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу.