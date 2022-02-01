Умер один из создателей орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-Р"

Это большая потеря для отечественной космонавтики, когда уходят из жизни такие хранители уникальных знаний и конструкторских умений, подчеркивают в госкорпорации. Серебренников начал работать на Машиностроительном заводе № 301 в подмосковных Химках (сейчас - НПО Лавочкина) в 1950 году. Прошел путь от инженера-конструктора опытно-конструкторского бюро до заместителя главного конструктора (1998-2004 гг.).
В 1980 году Серебренникову присудили Государственную премию СССР, а в 1986 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда за большой вклад в осуществление международного проекта "Венера-Галлея", за разработку автоматических межпланетных станций "Вега-1" и "Вега-2".
С 2005 по 2011 гг. Серебренников осуществлял техническое руководство при создании, испытаниях и успешном запуске космическото телескопа "Спектр-Р" (международный проект "Радиоастрон"). "Радиоастрон" - это проект по проведению фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Его основу составляла уникальная орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-Р" с космическим радиотелескопом на борту.
Если совсем просто: в космосе летала антенна, а на Земле вместе с ней работали десятки крупнейших радиотелескопов в России, а также других странах. Диаметр антенны - 10 метров, благодаря чему аппарат попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный космический телескоп.