Умер один из создателей орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-Р"

Умер Владимир Серебренников, который имел отношение практически ко всем разработкам НПО им. С.А. Лавочкина. Ему было 95 лет. Как сообщает Роскосмос, Владимир Алексеевич Серебренников посвятил 62 года своей жизни созданию передовой авиационной и космической техники.

Это большая потеря для отечественной космонавтики, когда уходят из жизни такие хранители уникальных знаний и конструкторских умений, подчеркивают в госкорпорации. Серебренников начал работать на Машиностроительном заводе № 301 в подмосковных Химках (сейчас - НПО Лавочкина) в 1950 году. Прошел путь от инженера-конструктора опытно-конструкторского бюро до заместителя главного конструктора (1998-2004 гг.).

В 1980 году Серебренникову присудили Государственную премию СССР, а в 1986 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда за большой вклад в осуществление международного проекта "Венера-Галлея", за разработку автоматических межпланетных станций "Вега-1" и "Вега-2".

С 2005 по 2011 гг. Серебренников осуществлял техническое руководство при создании, испытаниях и успешном запуске космическото телескопа "Спектр-Р" (международный проект "Радиоастрон"). "Радиоастрон" - это проект по проведению фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Его основу составляла уникальная орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-Р" с космическим радиотелескопом на борту.

Если совсем просто: в космосе летала антенна, а на Земле вместе с ней работали десятки крупнейших радиотелескопов в России, а также других странах. Диаметр антенны - 10 метров, благодаря чему аппарат попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный космический телескоп.