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01.02.2022 20:42
Рубрика: Экономика

Установить ликвидные цены на древесину с первого раза не удалось

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
Первые торги лесом по новым правилам провалились. Эталонную цену на древесину, реализуемую государственными учреждениями (бывшими лесхозами), установить не удалось. Об этом "РГ" сообщили на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Причина - слишком малый объем торгов. Эксперты полагают, что ликвидная цена одного кубометра будет сформирована только через месяц по результатам нескольких сессий.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Всего на торгах, проходивших в форме односторонних аукционов, было продано 208 тыс. кубометров древесины (34 сделки). Для сравнения: за девять месяцев 2021 года объем вывезенной из леса товарной древесины составил 103 млн кубометров. В первых аукционах по реализации древесины приняли участие государственные подведомственные учреждения Вологодской области, Татарстана и Красноярского края.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
В ФАС рассказали, как биржевая торговля древесиной скажется на лесной отрасли

Отрасль, значительная часть которой находится в тени, должна обелить биржевая торговля древесиной. Она направлена на декриминализацию лесной отрасли и позволит повысить прозрачность этой сферы бизнеса, заявили в Федеральной антимонопольной службе.

С 1 января лесхозам запретили сбывать свою продукцию, минуя биржевые торги, а бизнесу вменили в обязанность регистрировать все внебиржевые сделки с лесом. Попытки действовать иначе чреваты штрафами в 300-500 тысяч рублей.

Ранее управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков заявлял, что именно биржевые торги позволят определить цену древесины, которая станет своеобразным ориентиром и для рынка, и для государства. Исходя из этой котировки можно будет оценивать все остальные сделки и понимать, какие сорта и виды древесины на самом деле что-то стоят. Однако с первого раза такую реперную сумму получить не удалось. Как объяснили эксперты, объем торгов оказался слишком мал для этого. СПбМТСБ также не раскрывает цену древесины, которая получилась по итогам первых торгов.

460 миллиардов рублей составляет общий объем заявленных инвестиций в лесные приоритетные инвестпроекты, сообщил Рослесинфорг

На долю лесхозов приходится заготовка 6-8 млн кубометров древесины, рассказали в Рослесинфорге. Это малая часть от общего количества заготавливаемой в России древесины - 217 млн кубометров в год. Кроме того, часть от этого небольшого объема лесхозы продают населению по льготным ценам. В результате объем биржевых торгов становится еще меньше.

Еще одно ограничение для развития этого рынка - сама древесина, поставляемая лесхозами. В большинстве своем это низколиквидные сорта и виды деревьев. Их срубают при расчистке просек под линиями электропередач, прокладке дорог и подобных работах.

Большое ограничение для развития торгов - сама древесина, поставляемая лесхозами. В большинстве своем это низколиквидные сорта и виды деревьев

По оценкам Рослесинфорга, такие торги не слишком интересны ни тем, кто строит линейные объекты в лесу, ни государству, продающему древесину за небольшие деньги, ни покупателю, который не может быть уверен, что именно ему достанется: то ли сосны, то ли ели, то ли странная помесь березового и осинового подроста.

Экономика Отрасли Ресурсы

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