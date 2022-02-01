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01.02.2022 06:05
Рубрика: В мире

В большинстве стран еврозоны в 2021 году замедлился рост экономики

Текст: Максим Макарычев

В большинстве европейских стран в конце прошлого года произошло замедление темпов роста экономических показателей. В 19 странах еврозоны, экономический рост за последние три месяца 2021 года составил 0,3 процента, сообщило статистическое агентство Европейского союза. В июле-сентябре 2021 года он достиг 2,2 процента. Так, например, рост показателей Германии, которая является двигателем экономики еврозоны, сократился на 0,7 процента в четвертом квартале 2021 года.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
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В целом за год совокупный рост экономики в ЕС составил 5,2 процента, что, как отмечает Associated Press, свидетельствует о том, что восстановление экономики Европы во время пандемии происходит более медленными темпами, чем в Соединенных Штатах, где в 2021 году экономический рост составил 5,7 процента.

Этот фактор, по словам экономистов, вызван тем, что в США выделялось больше федеральных средств на стимулирование экономики, чем в Европе. При этом уровень инфляции в еврозоне в декабре составил рекордные пять процентов, а уровень безработицы в ноябре достиг 7,2 процента.

Основной причиной замедления темпов роста экономики в Европе стал всплеск заболеваемости COVID-19, который привел к новым и меняющимся ограничительным мерам и сдерживал потребителей от расходов на рестораны, отели и развлечения. В странах-членах ЕС, отмечают эксперты, также была нарушена цепочка поставок, из-за которой ориентированный на экспорт производственный сектор еврозоны не может в полной мере выполнять заказы. Кроме того, более высокие цены на нефть, природный газ и электроэнергию ложатся бременем на предприятия и потребителей. По мнению экономистов UniCredit Bank, рост экономики стран еврозоны "может еще больше ослабнуть" в первом квартале 2022 года.

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