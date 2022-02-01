В ДНР обезвредили взрывное устройство в здании районной администрации

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что спецслужбы ДНР обнаружили и обезвредили взрывное устройство в здании администрации одного из районов Донецка. Информация о минировании здания поступила ранее во вторник.

"В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет", - передает ТАСС слова Кулемзина.

Обнаружение взрывного устройства в районной администрации произошло на фоне поступивших 28 января серии анонимных сообщений о минировании различных объектов в Донецке, Макеевке и Горловке. Как сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики, все они оказались ложными.