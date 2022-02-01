Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью

По его словам, проверка сил реагирования Союзного государства проводится в соответствии с решением президентов России и Беларуси.
На этих учениях от российской стороны задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. Сейчас военнослужащие проводят первый этап проверки, в ходе которого войска были переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны.
Также Шойгу отметил, что в ходе первого этапа была организована охрана и оборона государственных и военных объектов, государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России.