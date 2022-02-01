Власть
01.02.2022 12:32
Текст: Александр Степанов

Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью

В рамках проверки сил реагирования Союзного государства войска Восточного военного округа были переброшены на расстояние до десяти тысяч километров. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

По его словам, проверка сил реагирования Союзного государства проводится в соответствии с решением президентов России и Беларуси.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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На этих учениях от российской стороны задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. Сейчас военнослужащие проводят первый этап проверки, в ходе которого войска были переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны.

Также Шойгу отметил, что в ходе первого этапа была организована охрана и оборона государственных и военных объектов, государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России.

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