Экспорт "Газпрома" в Европу снизился в январе на 41 процент

По итогам января экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 11,4 млрд кубометров, что на 41,3% (на 8 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года, сообщает пресс-служба компании "Газпром".

При этом в отдельные страны поставки выросли - в Болгарию (на 20,6%) и Боснию и Герцеговину (на 12,9%). Компания продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Также растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) - на 27,2% (на 14,2 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 81% от объема газа, закачанного в летний период. Объем активного газа в европейских хранилищах на 30 января составляет всего 38,1 млрд кубометров, что на 2,7 млрд кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату.

Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 11,4 млрд кубометров. Это на 46,3% (на 9,8 млрд кубометров) ниже показателя прошлого года и на 3,9 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

Также в сообщении говорится, что добыча газа компанией увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,5% до 47,4 млрд кубометров. Поставки на внутренний рынок выросли на 3,2% (на 1,1 млрд кубометров).