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01.02.2022 13:15
Рубрика: В мире

В испанской Валенсии три полевых госпиталя полтора года простояли без дела

Текст: Юрий Когалов

В самом начале пандемии коронавируса в трех городах Валенсии, в каждой из трех провинций этого испанского региона, по решению властей автономии были построены полевые госпитали. Их расположили рядом с действующими больницами, чтобы увеличить количество коек, на которых можно было бы разместить заболевших. Однако за более чем полтора года ни один их этих госпиталей так и не пригодился.

Фото: EPA-EFE/Juan Carlos Cardenas
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Лишь в одном из них, расположенном в городе Валенсия, в декабре прошлого года попытались разместить несколько пациентов, но их тут же перевели в основное здание больницы, поскольку в палатках было слишком холодно и шумно. В двух других городах (Аликанте и Кастельон) они использовались лишь в качестве пунктов для вакцинации. В конце 2021 года все три полевых госпиталя уже хотели разобрать, однако шестая волна коронавируса притормозила эти планы. Но несмотря на резкий рост числа заболевших в Испании, госпитализация потребовалась немногим, обычные больницы вполне справляются, и полевые госпитали в Валенсии так и остались стоять пустыми.

Таким образом, напрасно были потрачены 16 миллионов евро. Как выяснили местные СМИ, изначально предполагалось, что обустройство трех полевых госпиталей обойдется в 8 миллионов, но в итоге сумма выросла в два раза. Теперь придется потратить еще миллион на то, чтобы разобрать палатки и найти место для их хранения. На это отводится два месяца.

Кстати, власти города Валенсия готовы выписать главе региона и его советнику по вопросам здравоохранения (министру) штраф в 30 тысяч евро, если они не уберут полевой госпиталь за этот срок. Как утверждается, когда его разбивали, были нарушены правила городского планирования, перед началом работ необходимо было получить разрешение у местных служб, а этого не произошло. Региональное министерство здравоохранения в ответ заявило, что это временный объект, и его нельзя рассматривать как здание на общих основаниях. В городе же полагают, что нельзя было занимать площадь в 2 тысячи квадратных метров без соответствующего разрешения, даже если это больница.

Возможно, в Валенсии не были бы столь категоричны, если бы полевой госпиталь пригодился. Но поскольку он простоял пустым, местные политики, представляющие Народную партию, хотят продемонстрировать бессмысленность действий социалистов, стоящих во главе региона (противостояние двух партий продолжается уже более 30 лет на всех возможных уровнях). В связи с этим консерваторы потребовали, чтобы глава правительства Валенсии Симо Пуиг выплатил тот самый штраф из собственного кармана.

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