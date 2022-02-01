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01.02.2022 20:19
Рубрика: В мире

В итальянских аптеках начали раздавать "таблетки для движения"

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
На Апеннинах всерьез озадачились плохой физической подготовкой и сидячим образом жизни граждан в период пандемии, решив вернуть им спортивную форму и подтянутый вид необычным путем - с помощью "таблеток", стимулирующих подвижность.
Фото: EPA
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Так называемые "таблетки для движения" представляют собой купоны на бесплатное посещение тренажерных залов, фитнес-клубов, бассейнов и танцевальных курсов. Они вложены в традиционную картонную упаковку для лекарств. Разница лишь в том, что в коробочках вместо блистеров с таблетками лежат купоны на бесплатные абонементы. Впервые проект появился на свет в Болонье 11 лет назад. В 2022 году усилиями департамента спорта и ассоциации "Спорт для всех" (Uisp), занимающейся продвижением спортивных мероприятий в 235 итальянских муниципалитетах, было решено расширить эту полезную для здоровья инициативу до масштабов всей страны.

Начиная с 1 февраля в аптеках и больницах ключевых итальянских городов распространят 480 тысяч упаковок с "таблетками", благодаря которым итальянцы смогут получить бесплатный месячный абонемент на посещение одного из 1,2 тыс. видов физической деятельности. Авторы надеются, что их проект не только вдохновит жителей Апеннин на занятие спортом после затянувшегося карантина, но и окончательно убедит их в том, что следить за здоровьем можно не только с помощью лекарств.

В мире Европа Италия

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