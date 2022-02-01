В Калифорнии будет ликвидирована крупнейшая в США камера смертников

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который три года назад ввел мораторий на смертную казнь, собирается ликвидировать крупнейшую в США камеру смертников в Сан-Квентине, исторической тюрьме к северу от Сан-Франциско. Все осужденные будут переведены оттуда в другие тюрьмы в течение двух лет. Калифорния намерена объединить осужденных смертников с общим контингентом заключенных.

В январе 2020 года в Калифорнии началась пробная пилотная программа: в ее рамках 116 из 673 осужденных мужчин штата были переведены в одну из семи других тюрем, сообщает CNN. Два года назад штат Орегон аналогичным образом перевел гораздо меньшее количество осужденных в другие тюрьмы.

Калифорния, где последний раз проводилась казнь в 2006 году, является одним из 28 штатов, в которых есть камеры смертников. В 2016 году законодатели штата проголосовали за то, чтобы приговоренные к смертной казни участвовали в тюремных работах, при этом 70 процентов денег направлялись на компенсацию родственникам их жертв.