В Минобороны РФ обсудили ускоренную поставку спутников "Барс-М"

Во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ под руководством главы ведомства Сергея Шойгу обсудили поставку в войска спутников картографирования и дистанционного зондирования Земли "Барс-М".

Министр напомнил, что модернизацией и изготовлением этих спутников в интересах Вооруженных сил занимается Ракетно-космический центр "Прогресс". По словам Шойгу, есть проблемы по срокам сдачи таких аппаратов. Поэтому на совещании в минобороны решали, какие меры необходимо принять по исправлению ситуации.

Напомним, что в конце декабря в военном ведомстве сообщили, что в 2021 году Воздушно-космические силы обеспечили 24 запуска спутников различного назначения, в том числе 15 - российских. 12 таких аппаратов приняли на управление специалисты Главного испытательного космического центра - ГИКЦ.

"В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 160 космических аппаратов различного назначения, - отметили тогда в Минобороны РФ. - В течение года дежурные силы ГИКЦ имени Г.С. Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, около 60 процентов которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.