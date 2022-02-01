В Минобороны РФ обсудили ускоренную поставку спутников "Барс-М"

Новости

Шойгу: Почти треть олимпийской команды России - это спортсмены ЦСКА 17:17
В Роструде напомнили о дополнительном выходном дне в феврале 17:15
В армии за год провели более 800 тысяч обследований на наркотики 17:10
В Казахстане заморозили зарплаты чиновникам и депутатам 17:09
Шойгу: Войска получили более 600 единиц новой измерительной техники 17:07
Голикова: Сроки обучения в колледжах сократятся 17:04
В ДНР обезвредили взрывное устройство в здании районной администрации 17:01
Президент РКС Сергей Степашин: Желаю Литинституту поддержки государства 17:00
Датские ученые подтвердили более высокую заразность "скрытого омикрона" 16:59
Польша и Украина могут построить совместный газопровод 16:55
"Алиса" начала запись альбома, который выпустит с помощью краудфандинга 16:54
Голикова: В России будут подготовлены четыре платформы для быстрого создания вакцин 16:35
Голикова: Охват граждан медицинской реабилитацией будет удвоен 16:29
Голикова: К программе "Пушкинская карта" присоединились 300 кинотеатров 16:27
Голикова рассказала о новых сервисах личного кабинета "Мое здоровье" 16:16
Голикова: 80% россиян к 2024 году смогут делать тест на инфекцию за сутки 15:57
Экспорт "Газпрома" в Европу снизился в январе на 41 процент 15:56
Бирюков: Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада 15:46
Путин рассказал премьеру Италии о ключевых подходах РФ к вопросам безопасности 15:43
США перебросили в Европу редкий самолет WC-135 Constant Phoenix 15:32
Стала известна зарплата новичка "Зенита" Юри Алберто 15:23
Путин проведет 2 февраля церемонию вручения высших госнаград 15:22
Полиция Гамбурга проводит спецоперацию в школе 15:19
Рост украинского транзита опустил цены на газ в ЕС ниже 900 долларов 15:19
100 тысяч лифтов в России потребуют замены к 2025 году 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 16:44
Рубрика: Власть

В Минобороны РФ обсудили ускоренную поставку спутников "Барс-М"

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ под руководством главы ведомства Сергея Шойгу обсудили поставку в войска спутников картографирования и дистанционного зондирования Земли "Барс-М".
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Министр напомнил, что модернизацией и изготовлением этих спутников в интересах Вооруженных сил занимается Ракетно-космический центр "Прогресс". По словам Шойгу, есть проблемы по срокам сдачи таких аппаратов. Поэтому на совещании в минобороны решали, какие меры необходимо принять по исправлению ситуации.

Напомним, что в конце декабря в военном ведомстве сообщили, что в 2021 году Воздушно-космические силы обеспечили 24 запуска спутников различного назначения, в том числе 15 - российских. 12 таких аппаратов приняли на управление специалисты Главного испытательного космического центра - ГИКЦ.

"В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 160 космических аппаратов различного назначения, - отметили тогда в Минобороны РФ. - В течение года дежурные силы ГИКЦ имени Г.С. Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, около 60 процентов которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.

Минобороны РФ опровергло заявление Эстонии о якобы нарушении ее границ
Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Путин рассказал премьеру Италии о ключевых подходах РФ к вопросам безопасности
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
Голикова рассказала о новых сервисах личного кабинета "Мое здоровье"
В украинской армии создадут 20 новых бригад
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году