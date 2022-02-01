В Минске открылась выставка "Символы блокадного Ленинграда"

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Низкий поклон непокоренному городу на Неве и его героическим защитникам выразил во вторник вице-премьер РБ Игорь Петришенко на открытии выставочного проекта "Символы блокадного Ленинграда" в Белорусском музее истории Великой Отечественной войны.

Всем поколениям важно помнить подвиг советского народа, который добыл Победу в Великой Отечественной войне, заявил член правительства, напомнив, что наступивший год объявлен в республике Годом исторической памяти.

Буквально на прошлой неделе, уточнил он, кабинет министров утвердил подробнейший план, "который включает более 80 мероприятий. А сегодня мы открываем выставку, встретимся с ветеранами-блокадниками, которые на себе испытали все тяготы войны, оставшись в живых. Низкий поклон за то, что они совершили, выстояли почти 900 дней блокады".

Для всех поколений, подчеркнул вице-премьер, очень важно уделять внимание ветеранам, помнить знаменательные даты и подвиг советского народа, который ценой многих жизней добыл Великую Победу. К сожалению, констатировал он, в последнее время наблюдается много ревизионистских подходов со стороны коллективного Запада, со стороны США, которые тоже выступали на стороне Советского Союза, борясь с фашизмом.

"В Год исторической памяти мы будем еще больше проводить поисковых работ, восстанавливать имена погибших солдат, гражданского населения. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа, и мы будем последовательно проводить эту линию вместе с Российской Федерацией на международных площадках, чтобы весь мир до мелочей узнал всю правду о той страшной трагедии", - заявил Петришенко.

Самое главное, по его словам, заключается в том, чтобы и молодое поколение чтило подвиг своих предков. "Оно должно преклоняться перед стойкостью, мужеством и героизмом наших людей, - считает оратор. - Мы должны и дальше увековечивать подвиг о страшной войне и остужать горячие головы, чтобы не было мыслей, подходов и попыток развязать какие-то войны, в которых гибнут тысячи ни в чем не повинных людей. Наша задача - такими мероприятиями популяризировать интерес к нашим истокам, совместной героической истории белорусского и российского народов. Мы рады, что сегодняшнее мероприятие вплетается в контекст очень мощной и прочной белорусско-российской дружбы".