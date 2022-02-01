В Минске предупредили Вильнюс о жестких мерах в ответ на прекращения транзита

О неизбежных симметричных мерах, которыми ответит официальный Минск на прекращение литовской стороной транзита белорусского калия, рассказал во вторник глава правительства РБ Роман Головченко.

Подтвердив, что литовская сторона перестала принимать белорусские поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки, премьер дал понять, что ответные меры будут жесткими. "Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы", - сообщил Головченко. Правда, он уточнил, что правительство предложило литовским коллегам диалог по этому вопросу, "дверь никогда не закрыта".

Глава кабинета пояснил, что правительство обратилось "с предложением в правовом поле провести консультации и определить дальнейшие взаимоотношения". По его мнению, Литва, приняв такое решение в одностороннем порядке, нарушила "межправсоглашение о железнодорожном сообщении, не говоря о документах, которые регулируют вопросы транзита для стран, которые не имеют выхода к морю". В этой связи литовцам был предложен вариант. "Если нам не ответят, в ближайшие дни введем ответные меры", - заверил Головченко.

Он акцентировал внимание на том, что экономика соседней страны понесет потери из-за принятого решения, имея ввиду транспортный сектор. А в Беларуси, добавил премьер, к этой ситуации давно готовились и свои поставки переориентировали. И хотя за счет более длинного логистического плеча белорусские производители немного потеряли в маржинальности, она будет компенсирована ростом мировых цен. "Так что мы, по сути, ничего не потеряли, потеряла экономика Литвы. Более того, мы взыщем все штрафы, которые нам полагаются за расторжение контрактов на перевозку с их стороны. Соответствующие исковые заявления поданы. Взыщем с них, в том числе упущенную выгоду. Это большие суммы", - предупредил бывших партнеров глава правительства.