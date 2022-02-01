В Минздраве напомнили о гарантированной помощи по ОМС онкобольным

Пациент, у которого выявлено онкологическое заболевание, в течение трех дней должен быть поставлен на диспансерное наблюдение и находиться под контролем врачей пожизненно за исключением отдельных заболеваний. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

Он пояснил, что врачи должны отслеживать пациента на всех этапах его лечения, контролировать эффективность и переносимость терапии, повышать качество жизни, направлять на медицинскую реабилитацию, а там, где это необходимо, организовать паллиативную медицинскую помощь.

Кроме того, за последние пять лет в базовую программу ОМС включено семь новых методов высокотехнологичной помощи, в числе которой - протонная лучевая терапия.

"И государственные, и частные медучреждения стали чаще назначать таргетную терапию", - отмечает зампредседателя Федерального фонда обязательного медстрахования Ольга Царева.

Также в этом году вступил в силу новый порядок оказания медицинской помощи онкологическим больным. Так, лечение детей с онкологией теперь может быть продолжено в детских онкоклиниках до достижения ими 21 года, а не 18 лет, как было ранее. В новом порядке впервые предоставлена возможность оказывать специализированную медицинскую помощь пациентам с онкозаболеваниями всем лицензированным медицинским организациям независимо от их формы собственности. Это избавит их от необходимости посещения нескольких медучреждений на этапе постановки диагноза, отмечают в минздраве.

К 2024 году весь комплекс диагностических мероприятий, диспансерное наблюдение и противоопухолевая терапия должны быть предоставлены гражданам в Центрах амбулаторной онкологической помощи, максимально приближенных к месту жительства. К началу 2022 года таких центров было уже более 400 - то есть, 3 раза больше, чем в начале прошлого года. Их строительство и оснащение современным оборудованием продолжается по всей стране в рамках федерального проекта "Борьба с онкозаболеваниями".