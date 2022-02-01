В ОПЕК+ ждут превышения "доковидного" уровня спроса на нефть в 2022 году

В ОПЕК+ ждут преодоления в 2022 году "доковидного" уровня спроса на нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад технического комитета организации.

"Мировой спрос на нефть превысит уровни, предшествующие наступлению COVID-19, во втором полугодии 2022 года со здоровой тенденцией к восстановлению", - отмечается в документе.

Эксперты прогнозируют рост спроса на нефть на 4,2 млн б/с - до 100,8 млн б/с.

При этом в документе говорится о неопределенности, которую может оказать штамм "омикрон" на рынок нефти. Также в числе рисков для восстановления названа политика финансовых регуляторов, высокая волатильность на товарных рынках, недоинвестирование нефтяной промышленности, значительный уровень госдолга в некоторых странах и высокие геополитические риски.