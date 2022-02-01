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01.02.2022 13:20
Рубрика: Экономика

В РФ изменились параметры оценки нуждаемости семьи в детских выплатах

Текст: Анастасия Селиванова
В России утверждены изменения в правила комплексной оценки нуждаемости, которые используют при назначении трех видов выплат - на детей от трех до семи лет, одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Об этом сообщил Минтруд.
Фото: Наталья Горшкова/ РИА Новости Фото: Наталья Горшкова/ РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова/ РИА Новости

Согласно изменениям, когда органы будут принимать решение о назначении выплат, они исключат из оценки автомобили и мототранспорт в собственности семьи, а также недвижимость, которая находится в розыске или под арестом. Не будут учитывать также жилье, транспорт и имущество, которые семья купила за счет целевых субсидий.

Фото: iStock
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей

При расчете среднедушевого дохода семьи исключат из расчета целевые средства на развитие своего дела, обналиченную часть маткапитала, налоговые вычеты и деньги, полученные в качестве господдержки для приобретения жилья.

Кроме того, ряд изменений коснется беременных женщин по правилу "нулевого дохода": если шесть месяцев беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода, то женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты. Это правило не будет применяться, если на момент подачи заявления срок беременности превысил 12 недель. Все перечисленные выше изменения вступят в силу 1 апреля.

Комплексная оценка нуждаемости всегда проводится госорганами при назначении подобных выплат, она включает как оценку дохода семьи, так и оценку ее обеспеченности имуществом и финансовыми накоплениями. Чтобы иметь право на пособие, доход на одного члена семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума. При этом если в собственности находится несколько элитных особняков или дорогих автомобилей, такая семья вряд ли будет признана нуждающейся в пособии.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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