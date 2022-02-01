В РФ изменились параметры оценки нуждаемости семьи в детских выплатах

Согласно изменениям, когда органы будут принимать решение о назначении выплат, они исключат из оценки автомобили и мототранспорт в собственности семьи, а также недвижимость, которая находится в розыске или под арестом. Не будут учитывать также жилье, транспорт и имущество, которые семья купила за счет целевых субсидий.

При расчете среднедушевого дохода семьи исключат из расчета целевые средства на развитие своего дела, обналиченную часть маткапитала, налоговые вычеты и деньги, полученные в качестве господдержки для приобретения жилья.

Кроме того, ряд изменений коснется беременных женщин по правилу "нулевого дохода": если шесть месяцев беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода, то женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты. Это правило не будет применяться, если на момент подачи заявления срок беременности превысил 12 недель. Все перечисленные выше изменения вступят в силу 1 апреля.

Комплексная оценка нуждаемости всегда проводится госорганами при назначении подобных выплат, она включает как оценку дохода семьи, так и оценку ее обеспеченности имуществом и финансовыми накоплениями. Чтобы иметь право на пособие, доход на одного члена семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума. При этом если в собственности находится несколько элитных особняков или дорогих автомобилей, такая семья вряд ли будет признана нуждающейся в пособии.