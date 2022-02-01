В Роспотребнадзоре рассказали, когда "омикрон" начнет доминировать в регионах

В ближайшие недели "омикрон"-штамм коронавируса станет доминирующим вариантом COVID-19 во всех регионах России. Сейчас его доля в заболеваемости коронавирусом уже превышает 50% в наиболее крупных городах. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Мы видим, что, например, в Москве и [Московской] области, в Петербурге сейчас уже доминирует штамм "омикрон", который обладает большей заразностью, чем штамм "дельта". Потому и рост заболеваемости здесь такой стремительный. В ближайшие 2-3 недели, вполне вероятно, "омикрон" станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ", - сказала Пшеничная "Интерфаксу".

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, по состоянию на 1 февраля "омикрон" выявлен в 83 из 85 регионов России. Последний раз данные по доле "омикрона" в заболеваемости COVID-19 оперштаб публиковал 24 января, тогда в стране еще доминировал вариант "дельта", на который приходилось 51,7% случаев, а 48,3% - на "омикрон" и другие штаммы. 26 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что доля "омикрона" и других штаммов выросла в среднем по стране до 52,1%.