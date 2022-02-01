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01.02.2022 13:01
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре сообщили, когда наступит пик пятой волны COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще некоторое время, пик заболеваемости коронавирусной инфекции можно ожидать к середине февраля, - сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости

"Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема. К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик", - цитирует Пшеничную "Интерфакс".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Ранее коллега Натальи Пшеничной, заместитель директора по науке ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов пояснял, что обычно подъем заболеваемости респираторными инфекциями продолжается 30-45 дней, после этого наступает период стабилизации, и примерно через два месяца число заразившихся начинает уменьшаться. Подъем числа инфицированных с приходом штамма "омикрон" в нашей стране начался после новогодних праздников, поэтому при обычном эпидемическом сценарии выход на плато действительно можно ожидать в середине февраля.

При этом, по мнению Пшеничной резкий подъем заболеваемости "омикроном" может сопровождаться и резким снижением - об этом, в частности, говорит опыт ЮАР и Великобритании, где волна, вызванная новым штаммом, уже практически сошла на нет.

Скачок заболеваемости, который сейчас наблюдается в России, объясняется в первую очередь высокой контагиозностью (заразностью) варианта "омикрон". Этот штамм в основном поражает верхние дыхательные пути, поэтому инфицированные активнее выделяют вирус во внешнюю среду.

Эксперт считает, что протекание коронавирусной инфекции по типу ОРВИ говорит о том, что коронавирус адаптировался к человеческой популяции и "постепенно переходит в разряд сезонных инфекций".

При этом меры защиты остаются прежними. "В первую очередь это вакцинация и ревакцинация. Также актуальны и неспецифические меры профилактики - ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил, избегание многолюдных мест", - заключила Пшеничная.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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