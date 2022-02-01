В России начали готовить специалистов по промышленному дизайну и инжинирингу

Партнерский проект

В России открылась первая и пока единственная магистерская программа "Промышленный дизайн и инжиниринг". Это совместный образовательный проект Dassault Systèmes - французской компании-разработчика программного обеспечения для 3D-проектирования и 3D-моделирования и Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.

Магистерская программа была запущена 1 сентября 2021 года на базе Института информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН), входящего в состав Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". Сегодня НИТУ "МИСиС" - один из передовых отечественных вузов в сфере инновационных технологий.

Программа на базе НИТУ "МИСиС" рассчитана на абитуриентов, которые хотят получить или повысить квалификацию в сфере промышленного дизайна и управлять такими проектами в различных организациях и отраслях. Область профессиональной деятельности выпускников: предметный мир, среда обитания, информационное и визуальное пространство, а также связанные с ними системы, явления и процессы, в том числе касающиеся научно-технической сферы.

С первого дня магистранты будут интегрированы в дизайн-сообщество. Обучение ведут квалифицированные преподаватели, многие из которых работают в больших успешных компаниях. Магистерская программа - ответ на требование времени, отмечают ее авторы. В мире стремительно растет спрос на инженеров, конструкторов и промышленных дизайнеров, особенно в сфере IT.

Промышленный дизайн сегодня

"Невероятная скорость развития технологий уже становится привычной. Магистерская программа "Промышленный дизайн и инжиниринг" планирует готовить специалистов, умеющих легко адаптироваться в быстроменяющейся среде, работать с новаторскими цифровыми инструментами и готовых применять их на практике. Важно, чтобы инновации не оставались абстрактной мечтой. Именно поэтому был собран золотой состав преподавателей, которые строят обучение на основе реального запроса от индустрии", - Пантелеева Елена, директор по развитию 2050.ЛАБ, руководитель магистерской программы "Промдизайн и инжиниринг".

В современном мире компании уже не могут придумывать дизайн продуктов в одностороннем порядке. Им приходится оценивать опыт пользователей. Поэтому сфера компетенций промышленного дизайнера и инженера расширяется. "Исторически считалось, что дизайнеры получают завершающую роль в процессе разработки продукта - что они отвечают только за внешний вид. Сегодня у дизайнеров гораздо больше ответственности за продукт. Необходимо перейти от дизайна продукции к дизайну взаимодействия с пользователем", - отметил Томас Балле, директор по промышленному дизайну CATIA - системы автоматизированного проектирования Dassault Systèmes.

Что касается профессии инженера, то и ее в ближайшие годы ждет трансформация в сторону цифровизации. По оценкам экспертов, хороший инженер уже сегодня должен быть наполовину "айтишником", потому что любая техническая специальность требует знания информационных технологий.

При этом профессия инженера со знаниями в области IT сегодня одна из самых высокооплачиваемых как в России, так и в мире.

Промышленный дизайн и инжиниринг сейчас - это стратегический процесс, влияющий на инновации и успешное построение бизнеса, а также ведущий к улучшению качества жизни через создание передовых продуктов, систем и услуг.

Фото: Dassault Systèmes

Почему необходимо обучение

Новая магистерская программа по промышленному дизайну и инжинирингу была презентована на самом масштабном событии в сфере промышленного дизайна России - II Международной конференции Design Day 2050.

Программу представили генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская и первый проректор НИТУ "МИСиС" Сергей Салихов.

"Эксклюзивная магистерская программа создана как ответ на запрос бизнеса на промышленный дизайн. У индустриальных предприятий появилось понимание, что промышленный дизайн - та самая точка рождения инноваций: не просто проводник изменений, а их создатель, который стимулирует развитие общества, промышленности и экономики в целом", - подчеркнула Дарья Топильская.

"Развитие промышленного дизайна и инжиниринга в сочетании с прорывными технологиями, которыми магистранты овладевают в ИТКН, позволит повысить конкурентоспособность отечественных предприятий и ускорить становление цифровой эпохи. Выпускники программы смогут работать в любой отрасли экономики, получат востребованную и, что немаловажно, хорошо оплачиваемую профессию", - сказал Сергей Салихов.

Например, новое и перспективное направление, связанное с сохранением окружающей среды - карбоноэффективный дизайн. В ближайшие десятилетия силы компаний будут направлены на поиск новых методов повышения энергоэффективности, чтобы потреблять как можно меньше ископаемого топлива. Все промышленные предприятия в ближайшее время будут менять технологические схемы, закупать новое оборудование, нанимать инженеров. Это рабочие места для специалистов по разработке новых методик. Специалисты, которые владеют навыками карбоноэффективного проектирования, долгие годы будут востребованы во всем мире, так как предприятиям необходимо будет изменять производство, привели пример участники конференции.

В рамках II Международной конференции Design Day 2050 прошел конкурс новаторского дизайн-проектирования Design Challenge. Утром участникам сообщили задание: проработать эскизный вариант формы концепт-кара, а через несколько часов они уже защищали проекты перед авторитетным жюри. В его состав вошли директор дизайн-студии 2050.ЛАБ Максим Чащин, старший дизайнер Константин Таранов, конструктор Иван Рузаев, преподаватель магистерской программы "Промышленный дизайн и инжиниринг" Владимир Рябов, старший технический специалист Dassault Systemes Семен Лях, а также руководитель по работе с академическим сообществом Dassault Systemes Марина Львова. Победителем Design Challenge и обладателем приза Apple iPad Pro 11 стала Елена Титова.

Фото: Dassault Systèmes

Выгода для вузов

В России в целом существует разрыв между профессией инженера и промышленного дизайнера. Коллаборации, подобные сотрудничеству Dassault Systèmes, 2050.ЛАБ и НИТУ "МИСиС" объединяют эти профессии.

Кроме того, особенно важно, чтобы студенты обучались на современном программном обеспечении. Это позволит выпускать специалистов, которые готовы к работе с реальными задачами. Решения Dassault Systèmes - признаны золотым стандартом во многих отраслях, например, в авиастроении, судостроении, машиностроении.

Кстати, сегодня в мире уже насчитывается примерно семь миллионов пользователей продукта Dassault Systèmes Solidworks - программы, используемой для автоматизированного проектирования и 3D-моделирования. Программа также позволяет создавать детали для 3D-печати. На базе Solidworks обучаются более 100 тысяч российских студентов.

Возможность построения образовательного процесса на передовых платформах выгодно и самим вузам. Они смогут организовывать практические и исследовательские группы, становиться центрами компетенции и проводить коммерческие и исследовательские проекты для компаний.

В конце ноября 2021 года Dassault Systèmes объявила о запуске глобальной программы Edu Centres of Excellence, которая должна предоставить преподавателям, студентам, специалистам, учащимся, предприятиям и государственным структурам доступ к сети центров компетенций с возможностью непрерывного проектно-ориентированного обучения на базе платформы 3DEXPERIENCE.

Платформа 3DEXPERIENCE позволяет объединить всех участников разработки и обучения в едином корпоративном пространстве с возможностью взаимодействия друг с другом, обменом данных и разработки инновационных продуктов в лучшем в своем классе редакторе для промышленного дизайна.

Фото: Dassault Systèmes

Dassault Systèmes в целом реализует обширные кампании по сотрудничеству с университетами в России и в мире. При этом представители компании отмечают, что возможностей для сотрудничества множество. "Реалии современного рынка труда таковы, что без умения работать на высокотехнологичном ПО, применяемом в конструкторских бюро по всему миру, и опыта столкновения с реальными задачами в ходе обучения, выпускник не может претендовать на перспективную позицию в коммерческой организации", - говорит Алексей Рыжов, генеральный директор Dassault Systèmes в России и СНГ.

Научно-техническое лидерство начинается с качественного обучения, подчеркивают в Dassault Systèmes. От профессионального уровня преподавателей и современного инструментария зависит квалификация выпускников. Задача образовательных программ Dassault Systèmes выпускать подготовленных эффективных специалистов, сокращая издержки компаний-работодателей на повышение их квалификации. Поэтому компании-производители программного обеспечения и вузы должны быть заинтересованы в совместной работе.