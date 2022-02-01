В России начались сезонные полевые работы - аграрии нескольких регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов приступили к подкормке озимых культур, сообщили в Минсельхозе.

Под урожай 2022 года озимыми культурами засеяно 19 млн га. По информации Росгидромета, 97% из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что выше прошлогоднего уровня.

По прогнозу Минсельхоза, посевная площадь в 2022 году составит 81,3 млн га. Это на 0,9 млн га больше, чем в 2021 году. В том числе яровой сев предполагается провести на 53,6 млн га. Планируется увеличить посевы зерновых и зернобобовых, кормовых культур, сои, сахарной свеклы, овощей и картофеля в организованном секторе.

"Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, российские аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами", - заверили в министерстве.

В прошлом году в России из-за неблагоприятных погодных условий урожай некоторых культур получен ниже обычного. Так, зерна собрано 120,7 млн тонн, тогда как в 2020 году урожай составил 133,5 млн тонн.