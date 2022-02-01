В России резко подскочил спрос на аренду детских товаров

В 2021 году россияне стали почти вдвое чаще брать вещи напрокат. Это позволяет не только экономить на покупке, но и не захламлять квартиру. По данным сервиса аренды Next2U.ru, число сделок онлайн выросло втрое, офлайн - в 1,8 раза. В числе самых востребованных - детские вещи и маскарадные костюмы.

О том, что шеринг-экономику ждет большое будущее, эксперты говорят давно. Прокат автомобилей и самокатов, аренда бытовых приборов и подписка на временное использование вещей в определенных категориях развиваются разными темпами, но с неизменно положительной динамикой.

"За 2021 год аудитория только нашего сервиса выросла на несколько тысяч человек, количество целевых действий - на 127 процентов. Увеличился объем сделок у конкурентов, появились новые игроки, - рассказал основатель Next2U.ru Дмитрий Биге. - Рынок глобально растет. Мы работаем на нем с 2015 года и видим, как нерешительный интерес к шерингу все чаще конвертируется в целевые запросы на аренду и в сделки. Об этом свидетельствует не только активность пользователей на платформе, но и увеличение числа офлайн-договоров у наших партнеров (а это свыше 300 прокатных компаний и частных арендодателей). Они отмечают, что за 2021 год объем аренды вырос на 85 процентов".

Количество запросов на аренду маскарадных костюмов по сравнению с 2020 годом увеличилось в 3,7 раза, на детские вещи - в 2,5. Число сделок, фактически заключенных в этих двух категориях, выросло более чем втрое.

Ранее лидером по объему сделок было оборудование для мероприятий. В прошлом году число запросов на аренду такой техники выросло в 1,7 раза - но вот объем сделок снизился на 20 процентов. Аналитики сервиса объяснили это нестабильной эпидемиологической ситуацией: мероприятия часто переносятся или отменяются.

"Новый для нас тренд: пользователи стали звонить и писать в службу поддержки, предлагая расширить ассортимент конкретными категориями вещей, - добавила соосновательница сервиса Next2U.ru Екатерина Крайванова. - Некоторые из идей мы претворили в жизнь совместно с лояльными пунктами проката".

Например, по просьбам родителей теперь можно арендовать санки-коляски. Это такой гибрид - санки на колесиках, которые позволяют и комфортно передвигаться по твердой поверхности, и скользить по снегу. "Люди стараются сначала попробовать вещь, - продолжает Екатерина Крайванова, - свозив ребенка в детский сад. А потом решить, нужны ли им собственные гибридные санки на всю зиму. Мы рады, что краткосрочная аренда помогает клиентам уберечься от необдуманных покупок".