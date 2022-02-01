В России резко подскочил спрос на аренду детских товаров

Новости

Гинцбург рассказал, как будут прививать от COVID-19 детей младше 5 лет 07:30
Врачи назвали главные симптомы "стелс-омикрона" 06:41
В Японии отметили рост числа госпитализаций пожилых людей с "омикроном" 06:20
Курильский вулкан выбросил трехкилометровый столб пепла 06:12
В большинстве стран еврозоны в 2021 году замедлился рост экономики 06:05
В Чите школьник попал в больницу из-за распыления газового баллончика 05:47
Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США 05:45
В Калифорнии будет ликвидирована крупнейшая в США камера смертников 05:30
В Приморье автомобиль насмерть сбил амурского тигра 05:18
Центр "Вектор" сообщил об увеличении срока годности вакцины "ЭпиВакКорона" 05:08
Пушков рассказал о целях анонсированных Западом санкций против России 04:25
В Южно-Сахалинске "заминировали" школы и торговые центры 03:48
Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты при "омикроне" 03:45
В Совбезе ООН обсудили ситуацию вокруг Украины 02:55
Ипотечные ставки в Сбербанке превысили 10% 02:12
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании к концу недели 01:57
В Чехии выявлены первые случаи заражения новым подвидом "омикрон"-штамма 01:20
Пентагон не получал приказ о переброске войск в Европу 00:28
Телеканал "Спас" стал самым популярным православным ресурсом в YouTube 00:09
Глава британского МИД заразилась COVID перед поездкой на Украину 31.01.2022
Небензя не знает источники информации о "100 тысячах военных у границ Украины" 31.01.2022
"Онэксим" Прохорова продал "Росатому" большинство акций "Квадры" 31.01.2022
"Спартак" подписал контракт с футболистом сборной Люксембурга 31.01.2022
Sony купила разработчиков Halo за 3,6 млрд долларов 31.01.2022
"Спартак" объявил о переходе Понсе в "Эльче" 31.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
01.02.2022 08:00
Рубрика: Общество

В России резко подскочил спрос на аренду детских товаров

Текст: Татьяна Ткачёва
В 2021 году россияне стали почти вдвое чаще брать вещи напрокат. Это позволяет не только экономить на покупке, но и не захламлять квартиру. По данным сервиса аренды Next2U.ru, число сделок онлайн выросло втрое, офлайн - в 1,8 раза. В числе самых востребованных - детские вещи и маскарадные костюмы.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

О том, что шеринг-экономику ждет большое будущее, эксперты говорят давно. Прокат автомобилей и самокатов, аренда бытовых приборов и подписка на временное использование вещей в определенных категориях развиваются разными темпами, но с неизменно положительной динамикой.
Что чаще всего россияне покупали в 2021 году с рук

"За 2021 год аудитория только нашего сервиса выросла на несколько тысяч человек, количество целевых действий - на 127 процентов. Увеличился объем сделок у конкурентов, появились новые игроки, - рассказал основатель Next2U.ru Дмитрий Биге. - Рынок глобально растет. Мы работаем на нем с 2015 года и видим, как нерешительный интерес к шерингу все чаще конвертируется в целевые запросы на аренду и в сделки. Об этом свидетельствует не только активность пользователей на платформе, но и увеличение числа офлайн-договоров у наших партнеров (а это свыше 300 прокатных компаний и частных арендодателей). Они отмечают, что за 2021 год объем аренды вырос на 85 процентов".

Количество запросов на аренду маскарадных костюмов по сравнению с 2020 годом увеличилось в 3,7 раза, на детские вещи - в 2,5. Число сделок, фактически заключенных в этих двух категориях, выросло более чем втрое.

Ранее лидером по объему сделок было оборудование для мероприятий. В прошлом году число запросов на аренду такой техники выросло в 1,7 раза - но вот объем сделок снизился на 20 процентов. Аналитики сервиса объяснили это нестабильной эпидемиологической ситуацией: мероприятия часто переносятся или отменяются.

"Новый для нас тренд: пользователи стали звонить и писать в службу поддержки, предлагая расширить ассортимент конкретными категориями вещей, - добавила соосновательница сервиса Next2U.ru Екатерина Крайванова. - Некоторые из идей мы претворили в жизнь совместно с лояльными пунктами проката".

Например, по просьбам родителей теперь можно арендовать санки-коляски. Это такой гибрид - санки на колесиках, которые позволяют и комфортно передвигаться по твердой поверхности, и скользить по снегу. "Люди стараются сначала попробовать вещь, - продолжает Екатерина Крайванова, - свозив ребенка в детский сад. А потом решить, нужны ли им собственные гибридные санки на всю зиму. Мы рады, что краткосрочная аренда помогает клиентам уберечься от необдуманных покупок".

Общество Соцсфера Общество Семья и дети

Главное сегодня

Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США
Гинцбург рассказал, как будут прививать от COVID-19 детей младше 5 лет
В Совбезе ООН обсудили ситуацию вокруг Украины
Пушков рассказал о целях анонсированных Западом санкций против России
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании к концу недели
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым