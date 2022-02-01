В России сократилось число случаев гибели людей в лифтах

Новости

Минтруд: Работодателям рекомендовано перевести максимум персонала на "удаленку" 14:45
ВОЗ разъяснила правила использования перчаток во время пандемии COVID-19 14:41
ЕC выделил Украине помощь на 1,2 миллиарда евро 14:40
Пассажиропоток на БКЛ в Москве сравнялся с МЦК 14:39
У бывшего руководства украинского "Нафтогаза" проходят обыски 14:35
На Среднем Урале колледжи и школы перевели на удаленку из-за COVID-19 14:32
В 2022 году МКАД полностью покроют системой видеоаналитики 14:30
Во Владивостоке в частной школе произошел крупный пожар 13:44
Сухоруков рассказал, как уговаривал Балабанова снять "Брата 3" 13:41
Названы дата и место похорон Виктора Мережко 13:28
Песков подтвердил планы Путина и Макрона встретиться лично 13:17
В испанской Валенсии три полевых госпиталя полтора года простояли без дела 13:15
Песков не подтвердил планов телефонного разговора Путина и Джонсона 1 февраля 13:10
Песков: Россия пока не передавала США свою реакцию на ответ по гарантиям безопасности 13:06
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства 13:06
В Москве таксист оплевал пассажирку из-за плохого запаха 13:04
В Москве похоронили Леонида Куравлева 13:04
Обязательная вакцинация в Австрии стартует 8 февраля 13:04
ВМФ на учениях отрабатывает защиту национальных интересов РФ в Мировом океане 13:03
Украина приступила к реверсу газа из Венгрии 13:01
МЧС опровергло фейк об эвакуации жителей Ханты-Мансийска 12:55
Глава "Молдовагаза" сообщил о снижении закупочной цены у "Газпрома" 12:53
Численность амурских тигров выросла до 600 особей 12:38
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью 12:32
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 14:29
Рубрика: Происшествия

В России сократилось число случаев гибели людей в лифтах

Текст: Марина Трубилина

Случаев гибели людей в лифтах с каждым годом становится меньше. Такие данные были приведены на пресс-конференции Национального Лифтового Союза.

Петр Бирюков: В Москве возобновлена замена лифтов по программе капремонта

Пик несчастных случаев, связанных с лифтами, пришелся на 2018 год, отметил гендиректор Ассоциации делового сотрудничества "СО "Лифтсервис" Алексей Захаров. В начале 2010-х годов регистрировалось около 12 смертельных случаев в год. Однако это было связано с отсутствием фиксации таких ЧП. После трагедии в жилом комплексе "Алые паруса" в 2016 году была проведена тотальная проверка лифтов в жилых домах, с участием прокуратуры, Ростехнадзора, жилинспекций, рассказал он.

Выяснилось, что из 420 тысяч лифтов, которые попали в это обследование, по 7 тысячам не было договоров на обслуживание, 10 тысяч не проходили технического освидетельствования, у 7 тысяч лифтов не было паспортов.

После этого несчастные случаи стали фиксировать более строго. В 2017 году число смертельных случаев увеличилось в полтора раза, пик был в 2018 году - 21 случай. Далее началась работа по устранению с рынка неквалифицированного персонала, и число несчастных случаев пошло вниз. В 2019 году погибли 17 человек, в 2020 - 10 человек, в 2021 году - 8.

Снизилось и число пострадавших. В 2017 году погибших и получивших травмы было 70, в 2018 - 60, в 2019 - 82, в 2020 - 54, в 2021 - 57 человек.

Для повышения безопасности лифтов необходима четкая процедура контроля за работой и обслуживанием лифтов со стороны государственных органов, а также установление минимально допустимого уровня оплаты услуг по обслуживанию лифтов, считает Захаров. Сейчас для этого зачастую приглашают компании, предлагающие максимально дешевые расценки.

Происшествия ЧП Несчастные случаи

Главное сегодня

Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
В РФ изменились параметры оценки нуждаемости семьи в детских выплатах
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы
У бывшего руководства украинского "Нафтогаза" проходят обыски
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои