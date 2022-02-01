В России сократилось число случаев гибели людей в лифтах

Случаев гибели людей в лифтах с каждым годом становится меньше. Такие данные были приведены на пресс-конференции Национального Лифтового Союза.

Пик несчастных случаев, связанных с лифтами, пришелся на 2018 год, отметил гендиректор Ассоциации делового сотрудничества "СО "Лифтсервис" Алексей Захаров. В начале 2010-х годов регистрировалось около 12 смертельных случаев в год. Однако это было связано с отсутствием фиксации таких ЧП. После трагедии в жилом комплексе "Алые паруса" в 2016 году была проведена тотальная проверка лифтов в жилых домах, с участием прокуратуры, Ростехнадзора, жилинспекций, рассказал он.

Выяснилось, что из 420 тысяч лифтов, которые попали в это обследование, по 7 тысячам не было договоров на обслуживание, 10 тысяч не проходили технического освидетельствования, у 7 тысяч лифтов не было паспортов.

После этого несчастные случаи стали фиксировать более строго. В 2017 году число смертельных случаев увеличилось в полтора раза, пик был в 2018 году - 21 случай. Далее началась работа по устранению с рынка неквалифицированного персонала, и число несчастных случаев пошло вниз. В 2019 году погибли 17 человек, в 2020 - 10 человек, в 2021 году - 8.

Снизилось и число пострадавших. В 2017 году погибших и получивших травмы было 70, в 2018 - 60, в 2019 - 82, в 2020 - 54, в 2021 - 57 человек.

Для повышения безопасности лифтов необходима четкая процедура контроля за работой и обслуживанием лифтов со стороны государственных органов, а также установление минимально допустимого уровня оплаты услуг по обслуживанию лифтов, считает Захаров. Сейчас для этого зачастую приглашают компании, предлагающие максимально дешевые расценки.