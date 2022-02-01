В Роструде напомнили о дополнительном выходном дне в феврале

В нынешнем феврале у россиян будет только один дополнительный выходной. "В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на среду и будет выходным днем", - напомнил Роструд в своем Telegram-канале.

В марте в честь Международного женского дня отдыхать будем с 6 по 8 марта. Суббота - 5 марта - будет рабочей, но с сокращением рабочего времени на час.

Майские праздники в этом году по сути начнутся в субботу - 30 апреля. Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая. С 4 по 6 мая - рабочие дни. В честь Дня Победы россиян ждут четыре выходных дня - с 7 по 10 мая.

День России будем праздновать с 11 по 13 июня. В ноябре в честь Дня народного единства будут три выходных дня - с 4 по 6 ноября. 3 ноября - сокращенный день.