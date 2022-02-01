В США прошел чемпионат по боям на подушках

Кто сказал, что детским играм нет места во взрослой жизни? В американской Флориде прошел чемпионат по борьбе на подушках. В нем приняли участие 16 мужчин и восемь женщин, знакомых со смешанными единоборствами и боксом. Все было организовано крайне профессионально: ринг, судья, капы на зубах бойцов, зрители... Однако по задумке этот вид борьбы немного отличается от своих более привычных нам "собратьев".

Фото: ROBIN UTRECHT/EPA