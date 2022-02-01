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01.02.2022 20:35
Рубрика: В мире

В США прошел чемпионат по боям на подушках

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
Кто сказал, что детским играм нет места во взрослой жизни? В американской Флориде прошел чемпионат по борьбе на подушках. В нем приняли участие 16 мужчин и восемь женщин, знакомых со смешанными единоборствами и боксом. Все было организовано крайне профессионально: ринг, судья, капы на зубах бойцов, зрители... Однако по задумке этот вид борьбы немного отличается от своих более привычных нам "собратьев".
Фото: ROBIN UTRECHT/EPA Фото: ROBIN UTRECHT/EPA
Фото: ROBIN UTRECHT/EPA

"Бойцы не любят, когда им причиняют боль, и есть много людей, которые не хотят видеть кровь. Они хотят видеть хорошее соревнование, они просто не хотят видеть насилие", - заявил Стив Уильямс, исполнительный директор компании-организатора The Pillow Fight Championships. Как отметили в ассоциации, борьба на подушках "быстро превратилась в очень популярные спортивные выступления, в которых представлены сила, выносливость и стратегические навыки других более жестких видов единоборств, но в то же время присутствует огромное количество веселья". Немало людей в детстве устраивали бои на подушках с братьями, сестрами, друзьями, родителями. По итогам прошедших соревнований двум победителям в мужской и женской категории выдали титульные пояса чемпионов и приз в размере пяти тысяч долларов.

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