В Токио резко выросло число пожилых пациентов с тяжелой формой "омикрона"

Новости

СК проверяет еще три смерти после приема бария в медцентре Петербурга 11:03
Латвия направит на Украину военных инструкторов 10:48
Польша передаст Украине снаряды для ПВО 10:35
"Орион" со спутниковой связью совершит первый полет в феврале-марте 10:29
Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве 10:20
Шатов подписал контракт с "Уралом" 10:19
Осужденные за сбор жуков россияне возвращаются из Шри-Ланки 10:02
Экологи требуют от ЕС запретить Польше строить стену на границе с Беларусью 10:02
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4% 09:57
Российские фигуристы прибыли в Пекин для участия в ОИ 09:51
КНДР ослабила антикоронавирусные меры для находящихся в стране иностранцев 09:46
СберИндекс отметил рост доступности жилья в России за пять лет 09:45
Елизавета Боярская заболела коронавирусом 09:42
Сергунина: Технопарки проведут интерактивные программы для московских школьников 09:41
Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке президента 09:40
Финляндия отменяет все коронавирусные ограничения 09:39
Росстат назвал самые дорогие и дешевые для жизни города страны 09:27
Токаев назначил нового главу своей администрации 09:16
Московский сервис теперь поможет рентгенологам РФ в исследовании маммограмм 09:13
США вывозят семьи дипломатов из Беларуси 09:02
Семейную ипотеку выплачивают в пять раз быстрее срока 09:00
В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию 08:51
В Минфине ждут падения объемов выдачи ипотеки на четверть в течение года 08:43
Волонтеры сообщили о смерти пропавшей под Новгородом девочки 08:38
Хирург предостерег от опасной привычки больных диабетом и атеросклерозом 08:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
01.02.2022 10:26
Рубрика: В мире

В Токио резко выросло число пожилых пациентов с тяжелой формой "омикрона"

Текст: Александр Ленин
Власти Токио зафиксировали резкий прирост пожилых пациентов с "омикрон"-штаммом коронавируса, сообщает телерадиокомпания NHK.

Специалисты указывают на увеличение доли людей в возрасте старше 65 лет среди зараженных COVID-19, которым впоследствии требуется госпитализация. Только за последнюю неделю января количество таких пациентов в японской столице превысило аналогичные показатели за весь август прошлого года, когда на японском архипелаге была пятая волна пандемии.

Премьер Японии не планирует вводить режим ЧС из-за коронавируса

В числовом выражении количество инфицированных коронавирусом среди токийских жителей в возрасте 65 лет и старше в январе составило около 12 тысяч человек. Это около 6,6 процента от общего числа зараженных опасной инфекцией за этот период в мегаполисе. При этом почти 7,5 тысячи пожилых людей из этой группы были заражены COVID-19 в последнюю январскую неделю.

Местные медики с тревогой указывают на увеличение численности больных с тяжелой формой COVID-19 среди стариков. Напомним, что именно люди в почтенном возрасте находятся в группе риска и наиболее уязвимы перед коронавирусом. Так, по данным на 1 января этого года, среди жителей Токио не было тяжелобольных в возрасте старше 60 лет. При этом уже к 30 января их количество достигло 16 человек.

Примечательно, что и летальный исход при заболевании коронавирусом в Токио в основном грозит старшей возрастной группе. В январе в японской столице от COVID-19 умерли 25 человек, большинство из которых (22 человека) были в возрасте 60 лет и старше.

По словам медиков госпиталя Университета Сева, который находится в токийском районе Синагава, еще две недели назад среди их пациентов с "омикрон"-штаммом коронавируса были только люди моложе 50 лет. Теперь же около 30 процентов тех, кто проходит там лечение от COVID-19, являются пожилыми японцами.

Специалисты предупреждают, что состояние стариков после инфицирования "омикрон"-штаммом даже при течении заболевания на фоне легкой симптоматики может резко ухудшиться по причине обострения сопутствующих недугов, например, астмы. На условиях анонимности врачи приводят пример одной из своих пациенток. Японка, которой на данный момент больше 80 лет, поступила в госпиталь с легкой формой коронавируса. Несмотря на это, состояние органов дыхания женщины продолжает ухудшаться, так как она страдает от хронического заболевания легких.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США
Пушков рассказал о целях анонсированных Западом санкций против России
Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты при "омикроне"
Волонтеры сообщили о смерти пропавшей под Новгородом девочки
Гинцбург рассказал, как будут прививать от COVID-19 детей младше 5 лет
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку