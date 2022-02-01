В Токио резко выросло число пожилых пациентов с тяжелой формой "омикрона"

Специалисты указывают на увеличение доли людей в возрасте старше 65 лет среди зараженных COVID-19, которым впоследствии требуется госпитализация. Только за последнюю неделю января количество таких пациентов в японской столице превысило аналогичные показатели за весь август прошлого года, когда на японском архипелаге была пятая волна пандемии.

В числовом выражении количество инфицированных коронавирусом среди токийских жителей в возрасте 65 лет и старше в январе составило около 12 тысяч человек. Это около 6,6 процента от общего числа зараженных опасной инфекцией за этот период в мегаполисе. При этом почти 7,5 тысячи пожилых людей из этой группы были заражены COVID-19 в последнюю январскую неделю.

Местные медики с тревогой указывают на увеличение численности больных с тяжелой формой COVID-19 среди стариков. Напомним, что именно люди в почтенном возрасте находятся в группе риска и наиболее уязвимы перед коронавирусом. Так, по данным на 1 января этого года, среди жителей Токио не было тяжелобольных в возрасте старше 60 лет. При этом уже к 30 января их количество достигло 16 человек.

Примечательно, что и летальный исход при заболевании коронавирусом в Токио в основном грозит старшей возрастной группе. В январе в японской столице от COVID-19 умерли 25 человек, большинство из которых (22 человека) были в возрасте 60 лет и старше.

По словам медиков госпиталя Университета Сева, который находится в токийском районе Синагава, еще две недели назад среди их пациентов с "омикрон"-штаммом коронавируса были только люди моложе 50 лет. Теперь же около 30 процентов тех, кто проходит там лечение от COVID-19, являются пожилыми японцами.

Специалисты предупреждают, что состояние стариков после инфицирования "омикрон"-штаммом даже при течении заболевания на фоне легкой симптоматики может резко ухудшиться по причине обострения сопутствующих недугов, например, астмы. На условиях анонимности врачи приводят пример одной из своих пациенток. Японка, которой на данный момент больше 80 лет, поступила в госпиталь с легкой формой коронавируса. Несмотря на это, состояние органов дыхания женщины продолжает ухудшаться, так как она страдает от хронического заболевания легких.