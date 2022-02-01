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01.02.2022 11:48
Рубрика: В мире

В украинской армии создадут 20 новых бригад

Текст: Иван Сысоев

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом сообщил, что подписал указ об укреплении обороноспособности страны.

Фото: РИА Новости
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Документ предусматривает увеличение в ближайшие три года численности вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек, а также создание в украинской армии 20 новых бригад. Кроме того, Киев планирует перевести ВС полностью на контрактную основу и увеличить срок службы контрактников.

Привлекательность военной службы планируется достичь за счет увеличения денежного довольствия до уровня не ниже трех минимальных зарплат, а также разработки концепции обеспечения военнослужащих жильем.

Кроме того, Зеленский сообщил, что "ведется работа по согласованию даты новой встречи советников глав государств "нормандского формата". Украинский президент выразил надежду, что "на ней согласуют встречу на высшем уровне", сообщает РИА Новости.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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