В ВОЗ назвали три признака скорого улучшения ситуации с пандемией

Директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал три признака скорого улучшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Первым признаком, по словам Клюге, является значительное укрепление иммунитета людей по прошествии волны "омикрона" - благодаря вакцине, либо самой инфекции.

Вторым чиновник ВОЗ назвал скорый конец зимнего сезона. А третьим, по мнению Клюге, является более мягкое течение "омикрона".

"Поэтому на определенное время после этой волны ситуация станет значительно спокойнее, и даже если распространится другой штамм, государства смогут нормально функционировать без введения карантинных режимов", - пояснил специалист.

При этом Ханс Клюге подчеркнул, что нельзя еще говорить о конце пандемии, а коронавирус уже "преподносил сюрпризы".