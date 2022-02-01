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01.02.2022 09:14
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян знают, что 1 февраля наступает год Тигра

Текст: Владимир Емельяненко
Большинству россиян - 72% - известно, что 1 февраля наступает год Тигра по китайскому календарю, однако подавляющее большинство - 94% - не празднуют китайский Новый год. Таковы итоги социологического опроса ВЦИОМ.
Фото: Анна Раткогло / РИА Новости Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

При этом участники исследования оказались высоко информированы: 72% знают о том, что символом наступившего года по восточному календарю является водяной тигр. Женщины чаще, чем мужчины, знают символ года: 82% против 60%. Правда, 35% мужчин вообще затруднились дать ответ или сказали, что ответа не знают.

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Опрос в целом показал, что россияне верны сложившимся традициям отмечать Новый год 1 января: лишь 5% празднуют Новый год по восточному календарю, а 94% его не отмечают. Хотя среди тех, кто старше 60 лет, новый год по-китайски встречают неожиданно много людей - 7%.

Еще интересно как распределились места в сознании россиян о том, с кем или чем ассоциируется Новый год по восточному календарю. По данным ВЦИОМ, 10% участников исследования считают именно дракона или змея символами китайского Нового года, а 4% - тигра. С фейерверками и салютами этот праздник связывают 8% опрошенных, с запуском китайских фонариков - 5%. У 2% празднование китайского Нового года соединено с народными гуляниями, а с фестивалями - еще у 2%.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Новый год

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