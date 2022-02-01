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Рубрика: Происшествия

Верховный суд: "Мемориал" ликвидирован за отсутствие публичности и обман граждан

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России опубликовал мотивировочную часть решения о ликвидации международного общества "Мемориал" (которое, напомним, внесено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).

Как следует из текста решения, одна из причин ликвидации: введение граждан в заблуждение. Зафиксированы судом и другие нарушения закона о некоммерческих организациях.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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"Скрывая информацию о выполнении функций иностранного агента, организация не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, нарушает права граждан на достоверную информацию о ее деятельности, тем самым допускает грубые нарушения законодательства Российской Федерации", - говорится в решении.

Согласно законодательству, НКО-иноагенты, к которым относится и "Мемориал", должны маркировать свои информационные материалы. Более того, организации, участвующие в политической деятельности и при этом получающие иностранное финансирование, должны самостоятельно заявлять об этом. В данном случае, как сказано в решение суда, факт иностранного финансирования долгое время не афишировался.

"Как установлено судом, в период 2013-2016 годов при наличии иностранного финансирования Организация участвовала в политической деятельности на территории Российской Федерации в форме распространения, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, а также путем формирования общественно-политических взглядов и убеждений в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, на решения и действия государственных органов, однако в нарушение требования пункта 7 статьи 32 Закона № 7-ФЗ с заявлением о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, не обращалась", говорится в документе.

Но и после внесения в реестр НКО-иноагентов, "Мемориал" не всегда выполнял требования закона, следует из документа. По оценке суда, нарушения носят системный и сознательный характер. "Организация не только не предприняла все возможные действия для устранения нарушений, а напротив, умышленно не исполняет законодательство, не принимает мер к его соблюдению, несмотря на то, что объективных препятствий для этого не имеется", - отмечается в решении. В документе Верховного суда приводятся конкретные факты, когда "Мемориал" привлекался судами к ответственности.

В реестр СМИ-иноагентов добавлены две организации

Также суд исследовал информационные материалы и сайт организации. "Установленная законом обязанность некоммерческих организаций, включенных в Реестр, заключается фактически в воспроизведении приведенной нормы закона и не является обременительной и трудноисполнимой. Ни одна из исследованных судом маркировок "Мемориала" по своему содержанию и смыслу не соответствует этим требованиям и принятым судебным решениям", подчеркивается в решении.

Проще говоря, то, что представители организации пытались представить, как маркировку, таковой, на взгляд суда, не являлось. "Официальный сайт "Мемориала", а также иные интернет-ресурсы, на которых размещены материалы Организации, имеют маркировки следующего содержания: "4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный "Мемориал" в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента. Мы обжалуем это решение в суде". В судебном заседании был произведен осмотр интернет-ресурса по электронному адресу…, в ходе которого установлено, что на стартовой странице по указанному адресу имеется маркировка следующего содержания: "Международный "Мемориал". Минюст внес "Мемориал" в реестр НКО "иностранных агентов". Мы ничьи не агенты и обжалуем это решение в суде, а вы можете нас поддержать...". Выборочным изучением информационных материалов, размещенных на странице "Мемориала", установлено, что они не содержат никакой маркировки", сказано в документе.

Как напоминает ТАСС, международный "Мемориал" (внесенный в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) ранее обжаловал решение о ликвидации. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

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