Владельцы животных готовы тратить любые деньги на своих любимцев

Владельцы домашних животных, как правило, тратят на питомцев деньги в гораздо больших объемах и с большей охотой, чем на себя. Индустрия ухода за животными является одной из самых быстро растущих в мире - например, в США за 2021 год ее оборот превысил 100 млрд долларов. И это не только ветеринарные услуги, корма и аксессуары, но и индустрия высокотехнологичных сервисов, которая вместе с гаджетами для животных получила название PetTech.

Рынок в сегменте PetTech демонстрирует заметную динамику по всему миру. По данным Euromonitor, с 2018 года по 2020 год он вырос на 22% - до 5,5 млрд долларов, а по прогнозам, до 2027 года он увеличится еще в 3,6 раза - до 20 млрд долларов. Все дело в том, что сегодня уже недостаточно просто кормить и выгуливать животное: в рамках концепции pet humanization животные воспринимаются как члены семьи, и их потребностям уделяется большое внимание. Психологическое состояние животного также не является исключением.

В устройствах, создаваемых для рынка PetTech, как правило, используются технические решения из других отраслей, но переупакованные под потребности животных. Принято выделять несколько основных направлений таких проектов.

Самый технологически простой и понятный - сайты и приложения для продажи товаров и услуг. Такие сервисы предоставляют консультации, помогают записываться к ветеринарам, формировать наборы натурального питания, а также искать помощников для выгула и передержки питомца. Могут они помочь и найти потерявшегося друга, если он оснащен устройством слежения.

Велик и рынок гаджетов - это могут быть решения сегмента "интернета вещей", в том числе камеры видеонаблюдения для слежения за животным; трекеры на ошейники, ортезы при нарушениях двигательного аппарата или просто "умные" устройства. А более сложные агрегаты могут автоматически чистить кошачий туалет, пропускать в дом только "вашу" кошку или собаку через специальную дверцу с датчиком, дозировать корм и автоматически фильтровать и очищать воду в поилке так, чтобы питомцу всегда доставалась только свежая.

На содержание домашних животных россияне тратят не менее 1 млрд долларов в год

Популярными стали и решения, позволяющие, с одной стороны, следить за тем, что происходит дома в отсутствие хозяев, а с другой - общаться с питомцем голосом благодаря системе двухсторонней связи. Фактически это видеоняни для животных. Они, кстати, могут быть оснащены лазерной указкой для кошек, которой так же можно управлять дистанционно. Лидер на рынке здесь - стартап из США PetCube. А устройства под брендом iFetch развлекают скучающую собаку. Например, на основе автоматической пушки для профессиональных теннисистов разработано устройство, кидающее собаке мячики.

Российский рынок не остался в стороне от трендов. Сервис "Собака-гуляка" по выгулу и передержке собак и кошек является лидером на российском рынке. А компания Petsee разрабатывает ошейники для собак и кошек, оснащенные GPS-модулем. Они позволяют отслеживать местонахождение питомца за городом или в случае его потери в городе. И то, и другое стало особенно широко востребовано в разгар пандемии.

Нашлось место и AR-технологиям (дополненной реальности). Проект помощи бездомным животным Teddy Food запустил сервис, который позволяет спроецировать конкретную кошку или собаку из приюта в пространство своего дома. Как считается, это должно упростить принятие решения о том, брать ли собаку из приюта домой и не окажется ли впоследствии, что она занимает слишком много места.

Согласно исследованию Mars Petcare, количество домашних животных в России в 2020 году увеличилось с 2017 года на 23% на 12,1 млн, до 63,5 млн. Темпы прироста ускорились на 14% по сравнению с прошедшим трехлетним периодом. На содержание питомцев россияне тратят не менее 1 млрд долларов в год. А значит, этому рынку и компаниям на нем еще есть куда расти.