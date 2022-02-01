Владимир Путин оценил ответ США по гарантиям безопасности

Россия внимательно анализирует письменные ответы США и НАТО, но уже понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Об этом Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам пятичасовых переговоров. Реакция российского лидера по этому вопросу прозвучала впервые.

То, как Россия отреагирует на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, стала центральной темой пресс-конференции. О ней в самом начале заявил и сам российский лидер, и большая часть вопросов была посвящена именно этой проблеме. "Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия - НАТО", - заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россию "кинули", пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток. "Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм. Все это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно - сделали другое. Как у нас говорят в народе - кинули. Просто обманули", - констатировал Путин, напоминая предысторию вопроса. Потом США вышли из договора по противоракетной обороне. "Мы долго уговаривали их этого не делать. Это один из основополагающих фундаментальных договоров обеспечения безопасности", - отметил российский лидер.

В итоге пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше. А там, пояснил президент, стоят пусковые установки МК-41, на них можно устанавливать ударные системы "Томагавк", которые будут покрывать нашу территорию на тысячи километров. И вот эта ситуация - очевидная угроза для России.

Вступление Украины в НАТО - тоже угроза для страны. Президент подчеркнул, что на Западе никто не подумал, что будет, если Украина вступит в НАТО и нападет на Крым.

"Вот послушайте, что я скажу, внимательно, - обратился российский президент к аудиториию. - Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представьте себе, что Украина является членом НАТО и напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и в Румынии. И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс". Он отметил, что Крым - суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт. "Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - резюмировал Путин.

Он уверен, что США не столько заботятся о безопасности Украины - это для них возможно на втором плане. Самая главная задача Вашингтона - сдерживание развития России, считает президент РФ. "И в этом смысле сама Украина - просто инструмент достижения этой цели", - заявил Путин. По его словам, эта цель может быть достигнута разными путями. "Втянуть нас в какой-то вооруженный конфликт и заставить с помощью своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт", - описал несколько сценариев Путин.

Россия хочет избежать негативного развития ситуации, а для этого нужно учитывать интересы всех стран. "Мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность. И просим обратить на это внимание", - еще раз указал Путин. Президент напомнил, что в статье 10 Договора от 1949 года о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. "Может, но не обязан. И те же США, и та же НАТО могут сказать, в том числе и Украине, - мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею. Мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины?" - поинтересовался российский лидер.

Путин еще раз призвал найти способ обеспечить интересы и безопасность всех участников процесса: и Украины, и европейских стран, и России и отметил, что это можно сделать только при вдумчивом и серьезном отношении к предложенному Россией документу. Путин выразил надежду, что работа на этом направлении будет продолжена и решение будет найдено. Путин также напомнил о договоренностях с президентом Франции обсудить эти проблемы.

Представим, что Украина - это страна НАТО и начинает военные операции против Крыма. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет

Отдельно российский лидер остановился на ситуации вокруг минских договоренностей. "Мы с одной стороны слышим, что Украина хочет их выполнять, нам все время ставят в вину, что мы не выполняем Минские соглашения, и в то же время звучат публичные заявления, что если Украина выполнит эти Минские соглашения, то она развалится", - прокомментировал ситуацию Путин. "А никто не думал о том, что, если она создаст такие угрозы для России, она создаст аналогичные угрозы для себя?" - задал вопрос российский лидер.

В свою очередь премьер-министр Венгрии заявил, что его страна выступает за продолжение диалога между странами Запада и Россией и заинтересована в том, чтобы не допустить новой холодной войны. Назвав свой визит в Москву "миротворческим", глава венгерского правительства пояснил, что смог рассказать Путину следующее: "Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел бы развязать конфликт с Россией". Он также считает, что разногласия России и НАТО могут быть преодолены. "Можно заключить такие соглашения, которые гарантируют мир и безопасность для России и которые будут приемлемы для стран-членов. Такая договоренность возможна, и я очень надеюсь на то, что переговоры в последующие дни и недели приведут к такому соглашению", - сказал премьер Венгрии.

Отметим, что Путин и Орбан впервые провели личную встречу после 2019 года. Переговоры прошли в Москве, в Кремле. Важные итоги: Россия готова увеличить поставки газа в Венгрию, кроме того, прорабатывается вопрос о поставках "Спутника Лайт". Еще в начале переговоров премьер Венгрии заявил, что хотел бы достигнуть увеличения поставок газа в страну. На пресс-конференции Путин заявил, что Россия готова увеличить объем поставок газа в Венгрию на 1 млрд куб. м.

"В ходе переговоров с премьер-министром я связался со своими коллегами в правительстве и с некоторыми руководителями отдельных крупнейших российских компаний. Практически на все поставленные премьер-министром вопросы получен положительный ответ. Это касается и увеличения поставок газа, - сказал Путин. - Нам нужно сейчас внимательно посмотреть на баланс в РФ после прохождения осенне-зимнего периода, но поставка большего на 1 млрд куб. м объема газа для нас не будет большой проблемой", - сказал он. Президент РФ также напомнил, что в прошлом году "Газпром" подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года. "Поэтому здесь стабильность поставок обеспечена", - заверил он. Благодаря этому Венгрия также покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе, отметил Путин.

Еще один важный вопрос, который обсуждался - поставки вакцины "Спутник Лайт". "Прорабатывается вопрос о поставке вакцины "Спутник Лайт", которая может быть использована в качестве бустера для вакцин других зарубежных производителей", - сообщил Владимир Путин по итогам переговоров. "Россия и Венгрия плотно взаимодействуют в области медицины и производства лекарств, по-партнерски сотрудничают в борьбе с коронавирусной инфекцией". Он напомнил, что "Венгрия первой в Европе одобрила и стала применять российскую вакцину "Спутник V", а также признала российские сертификаты о вакцинации". "В прошлом году в Венгрию поставлено 2 млн доз этого препарата, в планах - локализация его производства на венгерской территории", - отметил российский лидер. Орбан подтвердил, что Венгрия действительно скоро закупит "Спутник Лайт". Он также сообщил, что Венгрия построит завод по производству вакцин, в том числе "Спутника V". "Я надеюсь, что мы сможем об этом договориться и приступить к производству", - сообщил он на пресс-конференции.

В целом Владимир Путин назвал переговоры с премьером Венгрии продуктивными и отметил, что практически все вопросы, о которых удается договориться, реализовываются.