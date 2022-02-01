ВМФ на учениях отрабатывает защиту национальных интересов РФ в Мировом океане

Масштабные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил направлены на отработку защиты национальных интересов в Мировом океане и отражение военных угроз с морских и океанских направлений.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов проходит в январе - феврале. Всего к учениям привлекается более 140 боевых кораблей и судов обеспечения. Кроме того, в них задействованы свыше 60 летательных аппаратов.

По словам Шойгу, это плановые учения, они проводятся в соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год.