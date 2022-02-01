Врач назвал группы людей, наиболее подверженных риску болезни Альцгеймера

О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве. Причем развивается смертельно опасное заболевание у различных групп людей по разному и зависит от возраста.

Как сообщил aif.ru руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов, объясняется это тем, что начиная с 20 лет у человека ежегодно на 2,9 процента сокращается число нервных клеток. Когда человек живет больше ста лет, количество нейронов зачастую становится критически малым.

Генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера сильна в том случае, если она развивается у больного в 50-60 лет.

- В противном случае роль генетики невелика, а вероятность того, что болезнь возникнет, повышается с возрастом. Так, в 85 лет она есть у 25 процентов людей, в 95 - у 50 процентов. И почти у всех, кто перешагнул 100-летний рубеж, есть либо болезнь Альцгеймера, либо другие заболевания, сопровождающиеся нарушением памяти и мышления, - считает Валерий Новоселов.

Врачи считают: профилактика болезни Альцгеймера в пожилом возрасте должна включать активные физические нагрузки и полноценное питание, важны также положительные эмоции, здоровый сон и упражнения для развития памяти и логического мышления.