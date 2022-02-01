Врач предупредила об опасности "немого" инсульта

Классические признаки инсульта общеизвестны. Как правило, когда они проявляются, больному сразу вызывают "скорую" помощь и врачи успевают оперативно помочь пациенту. Но известен еще и так называемый "немой инсульт", его симптомы часто остаются незамеченными, сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на Оксану Драпкину, члена-корреспондента РАН, профессора, директора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России.

По словам эксперта, при "немом" инсульте человек испытывает головокружение, у него нарушается походка, ухудшается зрение, речь становится смазанной, нечеткой, конечности теряют чувствительность, он чувствует слабость, появляется ощущение онемения. А окружающие могут заметить, что мимика стала ассиметричной.

Спустя какое-то время человеку становится лучше. Он сам может вскоре позабыть о неприятных ощущениях и не обратиться к врачу, тем более, что функции головного мозга в целом кажутся не нарушенными. Но если гражданин, переживший такой "немой" инсульт, сделает КТ или МРТ, то доктор сможет увидеть, что некоторые участки мозга повреждены.

Главная опасность, говорит Оксана Драпкина, в том, что у 15 процентов пациентов после "немого" инсульта может произойти инсульт классический, который характеризуется более серьезными нарушениями, часто приводящими к инвалидности.

С "немым" инсультом может столкнуться, кто угодно, но по словам профессора, чаще всего такое состояние возникает у граждан, у которых ранее была выявлена гипертония, диабет, нарушение сердечного ритма или атеросклероз сонных артерий. Также в группе риска курильщики, люди злоупотребляющие спиртным, фастфудом, имеют лишний вес.

Что же делать, если начался "немой" инсульт? Отлеживаться и ждать улучшения состояния нельзя. Нужно срочно обратиться в медучреждение. Здесь, как и с классическим инсультом, действует правило "золотого часа", чем раньше удастся восстановить кровоснабжение головного мозга, тем лучше. Сам прогноз, по словам профессора Драпкиной, как правило, благоприятный.

Чтобы снизить риск повторного инсульта или не допустить первого удара, врач предлагает следить за сахаром в крови, холестерином и давлением, регулярно проходить диспансеризацию и правильно питаться. По оценкам эксперта, если следовать такому нехитрому алгоритму, можно предотвратить до 80 процентов всех инсультов, как "немых", так и классических.