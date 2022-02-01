Врач предупредила об опасности "немого" инсульта

Новости

СК проверяет еще три смерти после приема бария в медцентре Петербурга 11:03
Латвия направит на Украину военных инструкторов 10:48
Польша передаст Украине снаряды для ПВО 10:35
"Орион" со спутниковой связью совершит первый полет в феврале-марте 10:29
Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве 10:20
Шатов подписал контракт с "Уралом" 10:19
Осужденные за сбор жуков россияне возвращаются из Шри-Ланки 10:02
Экологи требуют от ЕС запретить Польше строить стену на границе с Беларусью 10:02
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4% 09:57
Российские фигуристы прибыли в Пекин для участия в ОИ 09:51
КНДР ослабила антикоронавирусные меры для находящихся в стране иностранцев 09:46
СберИндекс отметил рост доступности жилья в России за пять лет 09:45
Елизавета Боярская заболела коронавирусом 09:42
Сергунина: Технопарки проведут интерактивные программы для московских школьников 09:41
Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке президента 09:40
Финляндия отменяет все коронавирусные ограничения 09:39
Росстат назвал самые дорогие и дешевые для жизни города страны 09:27
Токаев назначил нового главу своей администрации 09:16
Московский сервис теперь поможет рентгенологам РФ в исследовании маммограмм 09:13
США вывозят семьи дипломатов из Беларуси 09:02
Семейную ипотеку выплачивают в пять раз быстрее срока 09:00
В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию 08:51
В Минфине ждут падения объемов выдачи ипотеки на четверть в течение года 08:43
Волонтеры сообщили о смерти пропавшей под Новгородом девочки 08:38
Хирург предостерег от опасной привычки больных диабетом и атеросклерозом 08:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
01.02.2022 10:05
Рубрика: Общество

Врач предупредила об опасности "немого" инсульта

Текст: Вера Черенева

Классические признаки инсульта общеизвестны. Как правило, когда они проявляются, больному сразу вызывают "скорую" помощь и врачи успевают оперативно помочь пациенту. Но известен еще и так называемый "немой инсульт", его симптомы часто остаются незамеченными, сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на Оксану Драпкину, члена-корреспондента РАН, профессора, директора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России.

Фото: iStok
Врач назвал группы людей, наиболее подверженных риску болезни Альцгеймера

По словам эксперта, при "немом" инсульте человек испытывает головокружение, у него нарушается походка, ухудшается зрение, речь становится смазанной, нечеткой, конечности теряют чувствительность, он чувствует слабость, появляется ощущение онемения. А окружающие могут заметить, что мимика стала ассиметричной.

Спустя какое-то время человеку становится лучше. Он сам может вскоре позабыть о неприятных ощущениях и не обратиться к врачу, тем более, что функции головного мозга в целом кажутся не нарушенными. Но если гражданин, переживший такой "немой" инсульт, сделает КТ или МРТ, то доктор сможет увидеть, что некоторые участки мозга повреждены.

Главная опасность, говорит Оксана Драпкина, в том, что у 15 процентов пациентов после "немого" инсульта может произойти инсульт классический, который характеризуется более серьезными нарушениями, часто приводящими к инвалидности.

С "немым" инсультом может столкнуться, кто угодно, но по словам профессора, чаще всего такое состояние возникает у граждан, у которых ранее была выявлена гипертония, диабет, нарушение сердечного ритма или атеросклероз сонных артерий. Также в группе риска курильщики, люди злоупотребляющие спиртным, фастфудом, имеют лишний вес.

Что же делать, если начался "немой" инсульт? Отлеживаться и ждать улучшения состояния нельзя. Нужно срочно обратиться в медучреждение. Здесь, как и с классическим инсультом, действует правило "золотого часа", чем раньше удастся восстановить кровоснабжение головного мозга, тем лучше. Сам прогноз, по словам профессора Драпкиной, как правило, благоприятный.

Чтобы снизить риск повторного инсульта или не допустить первого удара, врач предлагает следить за сахаром в крови, холестерином и давлением, регулярно проходить диспансеризацию и правильно питаться. По оценкам эксперта, если следовать такому нехитрому алгоритму, можно предотвратить до 80 процентов всех инсультов, как "немых", так и классических.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США
Пушков рассказал о целях анонсированных Западом санкций против России
Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты при "омикроне"
Волонтеры сообщили о смерти пропавшей под Новгородом девочки
Гинцбург рассказал, как будут прививать от COVID-19 детей младше 5 лет
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым