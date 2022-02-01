Врачи назвали главные симптомы "стелс-омикрона"

Ученые назвали основные симптомы "стелс-омикрона" - это подтип BA.2 "омикрон"-штамма COVID-19. Новую разновидность "омикрона" называют "скрытым", так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Однако выявить его возможно с помощью ПЦР-тестов.

Как сообщает издание Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, "стелс-омикрон" можно отличить по высокой температуре и непрерывному кашлю, при этом могут изменяться или пропадать обоняние и вкус.

Поэтому при появлении подобных симптомов следует обращаться к врачу и сдать тест на COVID-19.

Перечислены также основные признаки коронавирусной инфекции: насморк и заложенность носа, чувство усталости, головная боль, новый непрерывный кашель, одышка, мышечная боль, больное горло и диарея.