Выпущена коллекция NFT-токенов, созданных на основе предметов убранства синагоги

Первую в мире коллекцию NFT-токенов, созданных на основе предметов убранства синагоги, выпустила группа молодых раввинов. Это было сделано под духовным руководством главного раввина России Берла Лазара, сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Коллекция разработана на основе 3D-моделей интерьеров "Московского Еврейского Общинного Центра" в Марьиной роще.

Раввин Моти Кантор, руководитель еврейской студенческой общины Высшей Школы Экономики выступил инициатором создания коллекции.

Он считает, что уникальность данных токенов заключается в том, что каждый из них имеет коллекционную ценность. Это позволяет развивать благотворительность в новом, востребованном формате.

Главный раввин России Берл Лазар при этом подчеркнул, что надо использовать все новое, что возникает в этом мире, для добрых дел. NFT-токены, получившие в последнее время широкое распространение, по его словам, помогают приобретающим токен, созданный на основе интерьеров МЕОЦа, не просто получить в собственность цифровую версию объекта, дорогого сердцу каждого еврея, но и направить вырученные от продажи средства на благотворительность.

Фото: Представлено пресс-службой ФЕОР

В коллекцию входят четыре токена, созданные на основе интерьеров МЕОЦа, и три токена, сделанные с монет, которые были выпущены в честь открытия синагоги, состоявшегося 18 сентября 2000 года.

Открытый аукцион по продаже токенов продлится всего две недели. Старт продаж назначен на вторник, 1 февраля.