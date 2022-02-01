Вышел трейлер четвертого сезона "Разочарования" от создателя "Симпсонов"

Netflix водрузил на свой YouTube-канал полнокровный трейлер четвертой части чернокомедийного анимационного шоу Мэтта Грейнинга "Разочарование" (Disenchantment).

Третий, напомним, вышел год назад и еще дальше углубился в издевательства над спекулятивными жанрами, в частности - в стимпанк. С параллельными элементами катакомбного морлок-хоррора. Что и в сиквеле продолжит находить отражение. Кроме того ролик, как и ранее там у них, сулит массу отсылок, приветов, оммажей, причудливости, всякого такого.

В центре историй, разумеется, по-прежнему принцесса-пропойца с зубами наружу Тиабани "Бин" и ее непутёвые спутники - карманного формата демон Люцик и исповедующий философию позитива полуэльф Эльфо.

Релиз - уже 9 февраля. В сезоне десять эпизодов.

Вампука стартовала летом 2018-го, и была принята без восторженных придыханий, но тепло.