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01.02.2022,  
12:38
Текст:  Алексей Моисеев

Зенитные комплексы "Птицелов" начнут поступать в войска через год

В следующем году на вооружение воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий Российской армии начнут поступать мобильные комплексы противовоздушной обороны "Птицелов". Об этом сообщается в материале И.Боровкова "ПВО для "крылатой пехоты", опубликованном в февральском номере журнала Министерства обороны Российской Федерации "Армейский сборник".

Планируется, что этими средствами ближнего действия будут оснащены батареи зенитных ракетных полков соединений.

Как и большинство современной техники отечественных ВДВ, новинка создается на платформе боевой машины десанта БМД-4М "Садовница". Ее боевая масса - 13600 кг, максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, на плаву - 10 км/ч.

На ней будет установлен модуль перспективного комплекса "Сосна". Ранее на проходящих в Подмосковье международных военно-технических форумах "Армия" это изделие уже демонстрировалось на легкобронированном транспортере МТ-ЛБ, боевой машине пехоты БМП-3 и бронетранспортере БТР-82А.

Сообщается, что "Птицелов" имеет внушительный бортовой запас средств поражения: двенадцать зенитных управляемых ракет. Они способны уничтожать различные беспилотные летательные аппараты, боевые и транспортные вертолеты, ударные самолеты, крылатые ракеты и даже снаряды реактивных систем залпового огня.

Дальность действия достигает 10000 метров, высота - 5000 метров. Сообщается, что один такой ЗРК в двенадцать раз эффективнее расчета обычного переносного зенитного комплекса.

Фото: Vietnam Defence / youtube.com
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ЗРК будет оборудован комбинированной системой управления вооружением и сможет отслеживать воздушную обстановку в радиусе 16 км.

В ходе выполнения задач предусмотрено десантирование боевой машины имеющимися парашютными системами, способными безопасно "приземлять" до 18000 кг груза.

Ранее сообщалось, что на шасси БМД-4М также появятся самоходные артиллерийские и противотанковые установки, разведывательные и другие версии.

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