Жители всех регионов получили право на бесплатный гектар земли в Арктике

Жители всех российских регионов получили право на получение бесплатного земельного участка в арктической зоне. Соответствующий закон вступает в силу 1 февраля.

Программа "Гектар в Арктике" стартовала 1 августа 2021 года. Первые шесть месяцев получить земельные участки могли только жители арктических территорий. Теперь земля доступна всем россиянам.

Получить гектар земли можно в шести регионах - Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской области. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные (до 10 человек) заявки. Кроме того, земельные участки доступны участникам государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Выбрать участок за несколько минут можно здесь. Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на сайте с помощью учетной записи Госуслуг и выбрать участок на интерактивной карте.

По закону, гражданин сам определяет форму, площадь и разрешенный вид деятельности на участке. Оформить землю в собственность или аренду можно будет через пять лет, обратившись в госорганы с соответствующим заявлением в течение полугода до истечения пятилетнего периода.

Общая площадь земли, доступной участникам программы, превышает 1 млн гектаров. Наиболее широкий выбор земельных участков - в Мурманской области (более 700 тыс. га), а также в Республике Карелия (337 тыс. га).

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, за полгода действия программы заявления подали более 4,3 тысячи человек, более 2,1 тысячи уже оформили землю в безвозмездное пользование.

"Арктика - разная. Здесь есть места для экологичного отдыха - например, в Карелии и Мурманской области, для туризма, развития малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы инициативы активных людей на местном и региональном уровне опирались на дополнительные меры поддержки, подкрепляющие федеральную программу", - отметил министр, слова которого цитирует пресс-служба Минвостокразвития.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, наибольшее количество заявлений на земельные участки поступило в Мурманской области (2478), Архангельской области (883) и Ямало-Ненецком автономном округе (554), а также в Республике Карелия (434).