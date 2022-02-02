300 лет назад появилась "Табель о рангах", изменившая историю России

24 января (по старому летоисчислению) - 4 февраля (по новому) 1722 года Петр I своим указом на территории Российской империи ввел "Табель о рангах" - закон о порядке госслужбы. В основном это приложения: таблицы классификаций воинских, статских и придворных чинов.

"Табель о рангах" - это не только новый уровень управления государством, но и закрепленная законом возможность подняться на Олимп власти талантливым людям из низших сословий. Фото: wikipedia.org

Не появиться такой указ не мог, царь перестраивал государство, реформа управления была неизбежна. Существующая система госуправления (избы-приказы в Кремле и избы-канцелярии в уездах) для исполнения амбициозных проектов не годилась.

"Табель" создавали не с чистого листа, был обобщен опыт государственного управления передовых стран той эпохи. Но Петр I пошел дальше других: изменил не только систему управления, но и все общество. Ведь значение "Табели о рангах" не только в том, чтобы понять, какому воинскому званию соответствовал тот или иной титул гражданской службы (хотя и это важно). Главное - продвижение по службе больше не зависело от знатности рода. Простолюдин мог стать аристократом: положение в обществе определялось не заслугами и титулами предков, а тем, что полезного ты сделал для своей страны.

Плюс сильная мотивация: достигнешь определенного класса (проще это было сделать в армии, гвардии и на флоте; хотя и с риском для жизни) - получишь дворянство. Но - лишь для себя, т.н. личное. Хочешь, чтобы и дети были дворянами - достигай в карьерной лестнице той ступеньки, что даст право на потомственное дворянство. Не дошагал - сам виноват, значит, плохо хотел.

О полной смене элит, впрочем, речь не шла. Прежние аристократы могли сохранить привилегии. Но для этого нужно было служить, получать образование.

Социальные лифты возили неординарных личностей из грязи в князи

Знать не сразу осознала глубину изменений. В те времена творились вещи и куда более резонансные: царь брил бороды, насильно отправлял знатного рода недорослей учиться в Европу. Бояре злобно тужили... Предстояло конкурировать с новой аристократией. Дерзкой и напористой. Эпоха нравов и традиций Московской Руси рушилась. Лифтов (в нашем понимании) еще не было, а социальные лифты были запущены, они повезли самых неординарных личностей из грязи в князи.

Петр I предпочитал радикальные реформы. Неспешная эволюция госслужбы - не его метод. Фото: GettyImages

Мелким чиновникам стали платить жалованье, что тоже огромная новация. До этого они вымогали деньги и продукты от населения, и не только от жадности. Никак иначе выжить не могли.

Мы, как правило, негативно относимся к тем, кто по праву происхождения претендует на высокое положение. Но когда-то наши предки бегали по лесам и полям в звериных шкурах. Причем в одинаковых. Но одни стали вождями и первыми воинами, а другие не сумели выделиться из толпы. А раз так, то нет ничего ужасного в том, что носители генов неординарных личностей претендуют на особое положение в обществе. Почему бы и нет? Пока всех все устраивает - можно смириться. Но рано или поздно наступает момент, когда какой-то нестандартно мыслящий сын землепашца осознает, что и он, и весь его род навеки вечные обречен пахать землю. А сын столбового дворянина по праву рождения считает себя сливками общества. И это - беда. Нет мотивации, нет стимулов для развития. Все ж на роду написано. Наступает деградация. Власть - у серых и бездарных.

Петр I родился в нужное время и в нужном месте. Его "Табель о рангах" обеспечила стимулы для развития на века. Но Петр, увы, воспринимал государство скорее как механизм, а не живой организм. Чиновники были винтиками и шестеренками, к каждому прилагалась инструкция. Детализированная до абсурда: что делать, где стоять, во что наряжаться.

А разве это проблема? Боюсь - да, да еще какая. Был ведь дан "зеленый свет" не только людям со здоровыми амбициями - избыточная регламентация укрепила бюрократию. Лесть, подхалимаж, интриги были эффективными инструментами для карьеры.

Впрочем, нельзя слишком много требовать от предков. Если бы они все проблемы решили, то чем бы мы занимались?