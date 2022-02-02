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02.02.2022 11:37
Рубрика: Общество

300 лет назад появилась "Табель о рангах", изменившая историю России

Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 23(8671)
24 января (по старому летоисчислению) - 4 февраля (по новому) 1722 года Петр I своим указом на территории Российской империи ввел "Табель о рангах" - закон о порядке госслужбы. В основном это приложения: таблицы классификаций воинских, статских и придворных чинов.
"Табель о рангах" - это не только новый уровень управления государством, но и закрепленная законом возможность подняться на Олимп власти талантливым людям из низших сословий. Фото: wikipedia.org "Табель о рангах" - это не только новый уровень управления государством, но и закрепленная законом возможность подняться на Олимп власти талантливым людям из низших сословий. Фото: wikipedia.org
"Табель о рангах" - это не только новый уровень управления государством, но и закрепленная законом возможность подняться на Олимп власти талантливым людям из низших сословий. Фото: wikipedia.org

Не появиться такой указ не мог, царь перестраивал государство, реформа управления была неизбежна. Существующая система госуправления (избы-приказы в Кремле и избы-канцелярии в уездах) для исполнения амбициозных проектов не годилась.
Почему Петр I запретил судиться за оскорбления

"Табель" создавали не с чистого листа, был обобщен опыт государственного управления передовых стран той эпохи. Но Петр I пошел дальше других: изменил не только систему управления, но и все общество. Ведь значение "Табели о рангах" не только в том, чтобы понять, какому воинскому званию соответствовал тот или иной титул гражданской службы (хотя и это важно). Главное - продвижение по службе больше не зависело от знатности рода. Простолюдин мог стать аристократом: положение в обществе определялось не заслугами и титулами предков, а тем, что полезного ты сделал для своей страны.

Плюс сильная мотивация: достигнешь определенного класса (проще это было сделать в армии, гвардии и на флоте; хотя и с риском для жизни) - получишь дворянство. Но - лишь для себя, т.н. личное. Хочешь, чтобы и дети были дворянами - достигай в карьерной лестнице той ступеньки, что даст право на потомственное дворянство. Не дошагал - сам виноват, значит, плохо хотел.

О полной смене элит, впрочем, речь не шла. Прежние аристократы могли сохранить привилегии. Но для этого нужно было служить, получать образование.

Социальные лифты возили неординарных личностей из грязи в князи

Знать не сразу осознала глубину изменений. В те времена творились вещи и куда более резонансные: царь брил бороды, насильно отправлял знатного рода недорослей учиться в Европу. Бояре злобно тужили... Предстояло конкурировать с новой аристократией. Дерзкой и напористой. Эпоха нравов и традиций Московской Руси рушилась. Лифтов (в нашем понимании) еще не было, а социальные лифты были запущены, они повезли самых неординарных личностей из грязи в князи.

Петр I предпочитал радикальные реформы. Неспешная эволюция госслужбы - не его метод. Фото: GettyImages

Мелким чиновникам стали платить жалованье, что тоже огромная новация. До этого они вымогали деньги и продукты от населения, и не только от жадности. Никак иначе выжить не могли.

Мы, как правило, негативно относимся к тем, кто по праву происхождения претендует на высокое положение. Но когда-то наши предки бегали по лесам и полям в звериных шкурах. Причем в одинаковых. Но одни стали вождями и первыми воинами, а другие не сумели выделиться из толпы. А раз так, то нет ничего ужасного в том, что носители генов неординарных личностей претендуют на особое положение в обществе. Почему бы и нет? Пока всех все устраивает - можно смириться. Но рано или поздно наступает момент, когда какой-то нестандартно мыслящий сын землепашца осознает, что и он, и весь его род навеки вечные обречен пахать землю. А сын столбового дворянина по праву рождения считает себя сливками общества. И это - беда. Нет мотивации, нет стимулов для развития. Все ж на роду написано. Наступает деградация. Власть - у серых и бездарных.

Петр I родился в нужное время и в нужном месте. Его "Табель о рангах" обеспечила стимулы для развития на века. Но Петр, увы, воспринимал государство скорее как механизм, а не живой организм. Чиновники были винтиками и шестеренками, к каждому прилагалась инструкция. Детализированная до абсурда: что делать, где стоять, во что наряжаться.

А разве это проблема? Боюсь - да, да еще какая. Был ведь дан "зеленый свет" не только людям со здоровыми амбициями - избыточная регламентация укрепила бюрократию. Лесть, подхалимаж, интриги были эффективными инструментами для карьеры.

Впрочем, нельзя слишком много требовать от предков. Если бы они все проблемы решили, то чем бы мы занимались?

При Петре I все начинали служить в звании рядовых. Все военные чины давали право на наследуемое дворянство - это стимул! Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России до сих пор существует табель о рангах

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Существует ли сегодня табель о рангах? Да, конечно! Госслужащие, как и три века тому назад, выстроены по ранжиру, по вертикали. Потомственного дворянства уже не заработаешь, но есть обязанности и привилегии - по каждому рангу.

На высших должностях - "действительные государственные советники РФ", на средних - "советники" и "референты" разных классов, а на низших, рядовых - "секретари гражданской службы". Все они называются "классные чины", и, как и до 1917 г., у них есть аналоги в силовых структурах. Если ваш родственник - действительный государственный советник 3 класса, то знайте, что перед вами целый "генерал-майор"...
300 лет назад Петр I принял титул императора и Российское государство стало империей

Что делает табель о рангах? Выстраивает иерархию внутри госаппарата. Сегодня в нем 15 ступеней, и вся жизнь служащего может состоять в том, чтобы подняться как можно выше. Преимущества? Это - социальный лифт.

Вы можете быть из семьи с низкими доходами или родиться в отдаленном уголке страны, но благодаря талантам и умениям пробиться на верхи госпирамиды. Даже самым влиятельным семьям трудно удержаться наверху уже в 3 - 4-м поколениях.

А проблемы? Можно служить ради чинов, можно хитростями перепрыгивать через ступеньки. По праву рождения можно получить незаслуженное. Такие иерархии по природе консервативны. Они могут создавать "класс номенклатуры", со своими интересами, отличными от того, что нужно обществу. В них может происходить отрицательный управленческий отбор.

Госслужащие, как и три века назад, выстроены по ранжиру

Что ж, ни одно человеческое создание не является совершенным. Истина, наверное, состоит в том, чтобы содержать "табель" в порядке, используя его лучшие стороны. Так его настраивать, чтобы целью "классных чинов" было бескомпромиссное служение народу. Отличный, между прочим, инструмент этот "табель", когда используется для самого быстрого развития общества.

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