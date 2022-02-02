Актриса Ирина Купченко - о муже, памяти и поэзии

Народная артистка России Ирина Купченко - одна из самых загадочных современных актрис. Аристократка духа. В 1970 году утонченная Ирина пришла в Театр имени Вахтангова. Там она встретила настоящую любовь и главного мужчину своей жизни - Василия Ланового. Год назад - 28 января 2021 года - его не стало. Василий Лановой был блестящим чтецом. Поэтому родилась идея проведения творческого конкурса "Пробуждая сердца" в его память, жюри которого возглавит Ирина Купченко... Нам удалось поговорить.

Ирина Купченко: Василий родился зимой в бараке завода ЗИЛ. Мама рожала его в валенках. Один валенок свалился, а другой остался на ноге. Лановой называл себя ребенком войны. Он был светлым человеком. Его любили, ему верили, потому что он никогда не лгал ни себе, ни другим.

Что было то главное, что сформировало личность Василия Семеновича?

Ирина Купченко: Войну семилетний Вася встретил в селе Стримба на Украине у бабушки с дедушкой, куда приехал 22 июня 1941 года.

Семья воссоединилась только в сорок четвертом. В сорок шестом, чтобы прокормиться, мама шила сумки, а Вася носил их на рынок продавать. Так что воспитание получил "земное", потому и выстоял. Василий рос в бедной семье. Он не раз повторял, что все в жизни ему дала страна - СССР, Россия. И он всю жизнь яростно защищал интересы страны. А сформировало его как человека произведение Николая Островского "Как закалялась сталь". Василий не раз признавался: "Я жил Павкой, брал с него пример, он давал мне силы, учил упорству, терпению и терпимости". Павел Корчагин - пример удивительной преданности Родине. Сближало Ланового с Павкой еще и то, что они были примерно одного возраста.

Скажите, как Василий Семенович пришел в профессию?

Ирина Купченко: В 1947 году он начал заниматься в театральной студии. Когда Василий в десять лет пришел в ДК ЗИЛа, студию вел Сергей Львович Штейн. Он-то и привил любовь к классической литературе. Студия сформировала Ланового творчески. Мысли и чувства в человеке пробуждает классическая литература, а язык и культура - это обязательные элементы существования государства и народа. Россия имеет уникальный культурный код. Василий Семенович был горячим пропагандистом русской литературы. Он считал своим долгом, миссией литературой пробуждать сердца. Уважение к истории своей страны, гордость за своих предков, желание быть достойными их подвигов - это непременные условия для формирования сильного государства. Память же - это то, что объединяет народ и освещает ему путь.

Вам самой не раз доводилось играть учителей. Например, в фильме "Юленька" белорусского сценариста Андрея Курейчика. Вчерашние и нынешние школьники чем-то отличаются?

Ирина Купченко: Большая проблема с чтением у молодежи. Все сидят в интернете. Как сохранить русский язык в этих условиях? Мы привыкаем свои чувства выражать не словами, а символами - смайлик с улыбкой, смайлик со слезами. Смайлик со слезами и улыбкой - это уже "гамма чувств".

Приезжая в Минск, Василий Лановой непременно шел к памятнику Пушкину на набережной Свислочи, чтобы поклониться гению

Когда убрали из школьной программы "Войну и мир", это стало для Василия Семеновича ударом, выстрелом в сердце. Когда ему вручали звезду Героя труда, он начал читать "Первый бал Наташи Ростовой". Я внутренне похолодела, так как на выступление отводилось всего три минуты. Но он вовремя остановился. А пошел на это для того, чтобы выполнить свою миссию, защитить литературу и русский язык.

Вы верите, что эта миссия выполнима?

Ирина Купченко: Мысли и чувства лучше всего пробуждает поэзия. Искусство вызывает искру, которая нужна и актеру, и зрителю. В Китае после первых спектаклей Вахтанговского театра раскупили всего "Евгения Онегина".

Чьи стихи любил Лановой?

Ирина Купченко: Пушкина. "Пророк" был его любимым стихотворением. Любил военную поэзию - Гудзенко, Самойлова.

Как сохранить дух Василия Ланового, память о нем?

Ирина Купченко: В этом должен помочь конкурс его любимых стихов. В нем могут участвовать целые семьи, народные театры... Желающие должны прислать видеозаписи художественного чтения отрывков из произведений Пушкина, Толстого, Твардовского, стихов о Великой Отечественной войне. Есть две номинации для произведений собственного сочинения, посвященных Лановому. Наступивший год - это Год культурного наследия народов России, организаторы решили посвятить ему отдельную номинацию.

Знаю, что даже создан экспертный совет. Кто в него входит?

Ирина Купченко: Игорь Петренко, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Олег Газманов...

А что предпочтительнее: участие в конкурсе ребенка или участие всей семьи?

Ирина Купченко: И то и другое. Можно участвовать сразу в нескольких номинациях. Мы рады всем говорящим на русском языке. Организаторы конкурса взаимодействуют со ста странами. И школа не должна остаться в стороне. Пусть конкурс станет своеобразным уроком литературы. Литература вела Василия Ланового по жизни, была его путеводной звездой.

Как думаете, поддержал бы Василий Семенович идею конкурса?

Ирина Купченко: Конечно, поддержал бы, ведь он был популяризатором классической литературы. Он был очень добрым человеком. К ученикам относился как к родным детям. В больнице, умирая, звонил им, узнавал, как они сдают экзамены.