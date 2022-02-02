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Александр Масляков заболел коронавирусом

Новости
    02.02.2022, 19:33
Текст:   Козьма Лоханкин

Знаменитый телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом.

Об этом 80-летний рулевой Клуба весёлых и находчивых рассказал в официальном аккаунте КВН в Instagram, отметив, что поэтому не сможет присутствовать на первых играх стартующего сезона.

"К сожалению, меня сегодня нет с вами, COVID второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома", - сказал Масляков, подчеркнув, что КВН "не может остаться без ведущего", поэтому поначалу во время его отсутствия будут приглашаться знаменитые кавээнщики и "знаменитые люди, не чужие игре".

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