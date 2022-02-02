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02.02.2022 19:06
Рубрика: Власть

Антонов рассказал, на каких условиях президент России продолжит диалог с США

Текст: Константин Волков
Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости
Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что президент РФ Владимир Путин примет решение о целесообразности дальнейшего диалога с США после того, как будут изучены письменные ответы от Вашингтона по гарантиям безопасности.

Фото: РИА Новости
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"Сейчас мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога", сказал Антонов в интервью журналу Newsweek.

Также он отметил, что ответы США и НАТО "не вызывают большого энтузиазма", поскольку предлагают сосредоточиться на хотя и важных, но второстепенных вопросах.

Кроме того, подчеркнул Антонов, по мнению Москвы, страны НАТО укрепляют собственную безопасность за счет ослабления России. Он пояснил, что именно по этой причине глава МИД РФ Сергей Лавров 28 января направил письмо своему американскому коллеге Энтони Блинкену.

"В письме Россия настаивает на добросовестном выполнении договоренности о неделимости безопасности. Мы хотим получить подтверждение принятых США ранее обязательств, в противном случае честно объяснить, почему США и их союзники не хотят следовать согласованным всеми нами решениям", сказал Антонов.

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